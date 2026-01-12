Студеното време продължава да създава проблеми с електропреносната мрежа в части от страната, като населени места в няколко области остават без ток. Към обедните часове най-сериозна е ситуацията в Западна България, където концентрацията на аварии е най-висока.

- Реклама -

В област Монтана шест населени места са с прекъснато електричество. Проблеми с токоподаването има и в селища на територията на общините Трън и Чупрене. Засегнати са също така отделни части от Кюстендил, Разлог и Хаджидимово.

Справка в информационните системи на електроразпределителните дружества показва, че аварии са причината за липса на ток в няколко населени места в област Смолян, както и в едно населено място в област Хасково.

Значително по-спокойна е обстановката в Североизточна България. От ресорното дружество информират, че в този регион няма населени места, останали изцяло без електрозахранване, а възникващите инцидентни локални аварии се отстраняват своевременно в рамките на няколко часа.