      понеделник, 12.01.26
          Общество

          Зимни неволи: Редица населени места в страната остават без електрозахранване

          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Студеното време продължава да създава проблеми с електропреносната мрежа в части от страната, като населени места в няколко области остават без ток. Към обедните часове най-сериозна е ситуацията в Западна България, където концентрацията на аварии е най-висока.

          В област Монтана шест населени места са с прекъснато електричество. Проблеми с токоподаването има и в селища на територията на общините Трън и Чупрене. Засегнати са също така отделни части от Кюстендил, Разлог и Хаджидимово.

          Справка в информационните системи на електроразпределителните дружества показва, че аварии са причината за липса на ток в няколко населени места в област Смолян, както и в едно населено място в област Хасково.

          Значително по-спокойна е обстановката в Североизточна България. От ресорното дружество информират, че в този регион няма населени места, останали изцяло без електрозахранване, а възникващите инцидентни локални аварии се отстраняват своевременно в рамките на няколко часа.

          Последвайте Евроком в Google News

