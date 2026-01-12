НА ЖИВО
          Златни глобуси 2026: Звездите на Холивуд доминират на церемонията

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Много звезди от света на киното и телевизията преминаха по червения килим на тазгодишните Златни глобуси, една от водещите церемонии по връчване на награди в Холивуд, която се проведе в Лос Анджелис. Черната комедия „Битка след битка“ и историята за Уилям Шекспир „Хамнет” спечелиха най-големите награди.

          „Битка след битка“ с Леонардо ди Каприо беше обявен за най-добър музикален филм или комедия, а „Хамнет“ спечели отличието за най-добър драматичен филм.

          Тимъти Шаламе триумфира в една от най-оспорваните категории – за най-добър актьор в музикален филм или комедия за ролята си във „Върховният Марти“. „Беше невероятно да сме част от този проект, защото разказвахме историята на най-известния британец, който някога е живял. Освен нашата британска фамилия, имахме и китайски режисьор, много ирландци и предимно полски екип. Това е истинска чест“, каза Бъкли.

          Наградата за най-добра актриса в драматичен филм отиде при Джеси Бъкли за ролята ѝ в „Хамнет“.

          „Моят баща ми вдъхна чувството на благодарност, докато растях. Винаги бъди благодарен за това, което имаш. Това ми позволи да напусна тази церемония в миналото с празни ръце, с високо вдигната глава, но благодарен просто да бъда тук. Но ще излъжа, ако не кажа, че тези моменти направиха сегашния толкова по-сладък“, сподели Шаламе.

          В допълнение към наградата за най-добър филм-комедия или мюзикъл, „Битка след битка“ спечели още отличията за най-добра актриса в поддържаща роля за Теяна Тейлър и за най-добър режисьор и сценарий за Пол Томас Андерсън.

          „Грешници“ на Райън Куглър спечели наградата за най-добра музика, както и за кинематографични и боксофис постижения.

          Сред призьорите тази година се наредиха сензационният хит „Кей-поп: Ловци на демони“ на Нетфликс (най-добър анимационен филм), „Студиото“ на Сет Роугън и Ейми Полър, която спечели и първата награда за подкаст.

          Сред победителите тази година се наредиха още Роуз Бърн за най-добра актриса в комедия или мюзикъл за If I Had Legs I’d Kick You и Вагнер Моура за най-добър актьор в драма за „Тайният агент“. Историческият политически трилър от Бразилия на Клебер Мендонса Фильо спечели и наградата за най-добър международен филм.

          Сред останалите победители беше фаворитът за най-добър актьор в поддържаща роля Стелан Скарсгард, който спечели за ролята си в норвежката семейна драма „Сантиментална стойност“. Това е първата голяма холивудска филмова награда за 74-годишния почитан актьор ветеран, който получи бурни овации.

          „Не бях подготвен за това, защото, разбира се, мислех, че съм твърде стар“, каза Скарсгард.

          В телевизионните категории „Спешни случаи в Питсбърг“ спечели „Златен глобус“ за най-добър драматичен сериал, а звездата му Ноа Уайли – за най-добър актьор в телевизионен драматичен сериал.

          „Юношество“ на „Нетфликс“ спечели четири награди – за най-добър минисериал и актьорски отличия за звездите си Ерин Дохърти, Стивън Греъм и 16-годишния Оуен Купър.

          Сред останалите призьори се наредиха Рей Сийхорн за най-добра актриса в телевизионна драма за „Една от многото“ (Pluribus) и Джийн Смарт за най-добра актриса в телевизионна комедия за „Хитринки“.

          Най-комичната и трогателна награда на вечерта – за най-добра телевизионна комедия, обаче отиде при „Студиото“. Холивудската сатира на Сет Роугън включва запомнящ се епизод, посветен на драмата около една вечер на отличията „Златен глобус“. Самият Роугън спечели и приза за най-добър актьор в телевизионна комедия.

