НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 13.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          27 убити при дронова атака на паравоенни сили срещу военна база в Судан

          0
          4
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Суданските паравоенни Сили за бърза подкрепа изстреляха дронове срещу правителствена военна база в югоизточния град Синджа, при което загинаха най-малко 27 души, съобщиха военни и здравни източници пред АФП.

          - Реклама -

          Синджа, столица на щата Сенар, се намира на около 300 километра югоизточно от Хартум, по стратегически път, който свързва националната столица с контролирания от армията изток на страната. Атаката е извършена в момент, когато правителствената армия обяви завръщането си в Хартум след близо три години операции, водени от военновременната ѝ база в източния град Порт Судан.

          Градът до голяма степен беше пощаден от боевете, откакто армията си върна контрола над района в края на 2024 г. като част от по-широка офанзива, която по-късно доведе и до завземането на Хартум.

          Военен източник заяви, че дроновете на паравоенните сили „са били насочени към щаба на 17-а пехотна дивизия на армията“ в Синджа.

          Министърът на здравеопазването на щата Сенар Ибрахим ал-Авад съобщи, че при атаката са били ранени още 73 души.

          Източник от силите за сигурност, пожелал анонимност, заяви пред АФП, че ударът е бил нанесен по време на среща, на която са присъствали военни, служители по сигурността и правителствени представители от няколко източни и централни щата.

          Според комуникационната служба на щата губернаторът на Белия Нил е „избегнал смъртта на косъм“, като сред загиналите са неговият бодигард и ръководителят на протокола.

          Местен жител на Синджа разказа пред АФП:

          „Чух силни експлозии и противовъздушен огън.“

          Щатът Сенар за последно е бил атакуван с дронове през октомври, отбелязват източници от сигурността.

          Суданските паравоенни Сили за бърза подкрепа изстреляха дронове срещу правителствена военна база в югоизточния град Синджа, при което загинаха най-малко 27 души, съобщиха военни и здравни източници пред АФП.

          - Реклама -

          Синджа, столица на щата Сенар, се намира на около 300 километра югоизточно от Хартум, по стратегически път, който свързва националната столица с контролирания от армията изток на страната. Атаката е извършена в момент, когато правителствената армия обяви завръщането си в Хартум след близо три години операции, водени от военновременната ѝ база в източния град Порт Судан.

          Градът до голяма степен беше пощаден от боевете, откакто армията си върна контрола над района в края на 2024 г. като част от по-широка офанзива, която по-късно доведе и до завземането на Хартум.

          Военен източник заяви, че дроновете на паравоенните сили „са били насочени към щаба на 17-а пехотна дивизия на армията“ в Синджа.

          Министърът на здравеопазването на щата Сенар Ибрахим ал-Авад съобщи, че при атаката са били ранени още 73 души.

          Източник от силите за сигурност, пожелал анонимност, заяви пред АФП, че ударът е бил нанесен по време на среща, на която са присъствали военни, служители по сигурността и правителствени представители от няколко източни и централни щата.

          Според комуникационната служба на щата губернаторът на Белия Нил е „избегнал смъртта на косъм“, като сред загиналите са неговият бодигард и ръководителят на протокола.

          Местен жител на Синджа разказа пред АФП:

          „Чух силни експлозии и противовъздушен огън.“

          Щатът Сенар за последно е бил атакуван с дронове през октомври, отбелязват източници от сигурността.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          САЩ остро критикуват Русия заради използването на „Орешник“

          Красимир Попов -
          По време на извънредно заседание на Съвет за сигурност на ООН в понеделник Съединените щати остро осъдиха използването от Русия на балистичната ракета „Орешник“,...
          Политика

          Франция изтегля второстепенни служители от посолството си в Иран

          Красимир Попов -
          Второстепенни служители на френското посолство в Техеран са напуснали Иран, съобщиха два източника, запознати със случая, пред АФП. Тегленето на персонала идва след като...
          Война

          Зеленски предупреждава за нови руски удари, НАТО заявява, че агресията няма да спре подкрепата за Украйна

          Красимир Попов -
          Украинският президент Володимир Зеленски обяви във вечерното си видео обръщение, публикувано в Telegram, че Русия подготвя нови удари срещу Украйна. Той призова украинците да...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions