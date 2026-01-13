27 убити при дронова атака на паравоенни сили срещу военна база в Судан

Суданските паравоенни Сили за бърза подкрепа изстреляха дронове срещу правителствена военна база в югоизточния град Синджа, при което загинаха най-малко 27 души, съобщиха военни и здравни източници пред АФП.

Синджа, столица на щата Сенар, се намира на около 300 километра югоизточно от Хартум, по стратегически път, който свързва националната столица с контролирания от армията изток на страната. Атаката е извършена в момент, когато правителствената армия обяви завръщането си в Хартум след близо три години операции, водени от военновременната ѝ база в източния град Порт Судан.

Градът до голяма степен беше пощаден от боевете, откакто армията си върна контрола над района в края на 2024 г. като част от по-широка офанзива, която по-късно доведе и до завземането на Хартум.

Военен източник заяви, че дроновете на паравоенните сили „са били насочени към щаба на 17-а пехотна дивизия на армията“ в Синджа.

Министърът на здравеопазването на щата Сенар Ибрахим ал-Авад съобщи, че при атаката са били ранени още 73 души.

Източник от силите за сигурност, пожелал анонимност, заяви пред АФП, че ударът е бил нанесен по време на среща, на която са присъствали военни, служители по сигурността и правителствени представители от няколко източни и централни щата.

Според комуникационната служба на щата губернаторът на Белия Нил е „избегнал смъртта на косъм“, като сред загиналите са неговият бодигард и ръководителят на протокола.

Местен жител на Синджа разказа пред АФП:

„Чух силни експлозии и противовъздушен огън.“

Щатът Сенар за последно е бил атакуван с дронове през октомври, отбелязват източници от сигурността.