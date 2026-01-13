Администрацията на Тръмп няма да блокира мексиканския петрол за Куба, въпреки натиска срещу Каракас

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп към момента няма намерение да възпрепятства доставките на петрол от Мексико за Куба, съобщи американската телевизионна мрежа CBS, позовавайки се на американски служители.

- Реклама -

Според информацията на медията, настоящата политика на Вашингтон е „да позволи на Мексико да продължи да доставя петрол“ за Куба. CBS отбелязва, че Мексико се е превърнало в ключов доставчик на суров петрол за островната държава, след като венецуелският президент Николас Мадуро беше задържан от американските власти.

Един от източниците на телевизията коментира, че:

„Съединените щати не се опитват да провокират краха на кубинското правителство, а искат да преговарят с Хавана за отказ от сегашната политическа система.“

На 11 януари текущият президент на Америка Доналд Тръмп обяви, че Куба повече няма да получава петрол и финансови средства от Венецуела. Той обвини Хавана, че предоставя „услуги за сигурност“ на Каракас, и заяви, че доставките на венецуелски петрол за Куба ще бъдат спрени.

Тръмп допълни още, че Вашингтон поддържа контакт с кубинските власти относно възможна „сделка“, след военната операция на САЩ във Венецуела.

От своя страна Мигел Диас-Канел подчерта, че Куба не води политически преговори със Съединените щати, освен технически контакти, свързани с миграцията, но остава отворена за „сериозен и отговорен диалог“ при различни условия.