Адв. Методи Лалов показа как столична полиция „пази“ предметите на престъпление. Към приложените снимки, той написа:

09 РУ-СДВР. Така полицията „съхранява“ имуществото, предмет на престъпления. Ако не го загубите заради престъпление, полицията ще го унищожи.

Дори само заради тази кочина началникът на 09 РУ-СДВР, директорът на СДВР, главният секретар на МВР и Даниел Митов трябва да бъдат изхвърлени от системата и да им се търси отговорност.

Брутални мърлячи!