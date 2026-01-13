НА ЖИВО
          Адв. Методи Лалов показа как столична полиция „пази" предметите на престъпление

          Адв. Методи Лалов показа как столична полиция „пази“ предметите на престъпление. Към приложените снимки, той написа:

          09 РУ-СДВР. Така полицията „съхранява“ имуществото, предмет на престъпления. Ако не го загубите заради престъпление, полицията ще го унищожи.

          Дори само заради тази кочина началникът на 09 РУ-СДВР, директорът на СДВР, главният секретар на МВР и Даниел Митов трябва да бъдат изхвърлени от системата и да им се търси отговорност.

          Брутални мърлячи!

