Алваро Арбелоа: Реал Мадрид е моят дом, това е най-добрият клуб в историята

Алваро Арбелоа за първи път застана пред медиите, след като беше назначен за наставник на Реал Мадрид след раздялата на „кралете“ с Шаби Алонсо. Испанецът води Б отбора на Реал преди да акостира на „Сантяго Бернабеу“, където ще вдига отбора след загубеното Ел Класико с Барселона във финала за Суперкупата на страната.

Той разкри, че вече е разговарял с Алонсо, с когото са добри приятели. „Разбира се, че говорихме. Всички знаят колко близки сме. Ценя го много високо и го обичам. Знам, че чувствата са взаимни. И нещата ще продължат така и занапред“, каза Арбелоа, който беше съотборник на Алонсо в Ливърпул.

„Най-важното тук са победите и трофеите. Това е специален ден. На почти 43 съм и от 20 години съм в Реал Мадрид. Това е най-добрият клуб в историята. Наясно съм с отговорността, която имам, и съм много развълнуван. Реал Мадрид е моят дом. Разполагам с невероятен състав и нямам търпение за началото на това приключение“, сподели още бившият бранител на испанския гигант.

Арбелоа ще дебютира начело на Реал в утрешното гостуване на Албасете от 1/8-финалите за Купата на Краля. Първият му мач в Ла Лига е домакинство срещу Леванте в събота.

Междувременно се появи информация, че бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп е сериозен кандидат за поста, ако Реал предпочете да назначи заместник на Арбелоа през лятото. Клоп не е водил друг клуб, откакто напусна „Анфийлд“ – в момента той работи за Ред Бул. Самият той охлади мераците на Кралския клуб след раздялата с Алонсо, но Sky Germany предаде, че ако Реал прояви сериозен интерес, то Клоп ще обмисли предложението им.