НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 13.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Американското посолство в Прищина заяви готовност за по-тясно партньорство с новото правителство на Косово

          0
          10
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Американското посолство в Прищина обяви, че е готово да задълбочи партньорството с бъдещото правителство на Косово и да възобнови стратегическия диалог между двете държави. От дипломатическата мисия подчертаха, че реализирането на тази цел ще изисква конкретни действия от страна на косовските власти, които да „насърчават общия дневен ред за регионален мир и стабилност“, както и „взаимен икономически просперитет“.

          - Реклама -

          Изявлението идва на фона на парламентарните избори, на които движението Самоопределение на действащия министър-председател Албин Курти спечели над 51% от гласовете. От партията заявиха, че целта им е бързо формиране на новите държавни институции.

          Преброяването на гласовете приключи на 9 януари, но изборният процес все още не е официално завършен поради законовите срокове за обжалване и окончателно потвърждаване на резултатите.

          Курти и „Самоопределение“ ръководиха правителството на Косово в периода 2021–2025 г. През по-голямата част от изминалата година страната беше управлявана от кабинет с технически мандат, след като Курти, въпреки изборната победа на 9 февруари 2025 г., не успя да състави ново правителство. Това доведе до разпускане на парламента и провеждане на предсрочни избори.

          Американското посолство в Прищина обяви, че е готово да задълбочи партньорството с бъдещото правителство на Косово и да възобнови стратегическия диалог между двете държави. От дипломатическата мисия подчертаха, че реализирането на тази цел ще изисква конкретни действия от страна на косовските власти, които да „насърчават общия дневен ред за регионален мир и стабилност“, както и „взаимен икономически просперитет“.

          - Реклама -

          Изявлението идва на фона на парламентарните избори, на които движението Самоопределение на действащия министър-председател Албин Курти спечели над 51% от гласовете. От партията заявиха, че целта им е бързо формиране на новите държавни институции.

          Преброяването на гласовете приключи на 9 януари, но изборният процес все още не е официално завършен поради законовите срокове за обжалване и окончателно потвърждаване на резултатите.

          Курти и „Самоопределение“ ръководиха правителството на Косово в периода 2021–2025 г. През по-голямата част от изминалата година страната беше управлявана от кабинет с технически мандат, след като Курти, въпреки изборната победа на 9 февруари 2025 г., не успя да състави ново правителство. Това доведе до разпускане на парламента и провеждане на предсрочни избори.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Аржентина отчете най-ниската инфлация от осем години насам

          Красимир Попов -
          Аржентина е регистрирала годишна инфлация от 31,5% през 2025 г., което е най-ниското равнище за последните осем години, съобщи националната статистическа агенция ИНДЕК. По данни...
          Политика

          ЕС извика иранския посланик и подготвя нови санкции срещу Техеран

          Красимир Попов -
          Европейският съюз извика иранския посланик в Брюксел заради реакцията на Ислямската република срещу националните протести в Иран, предаде АФП. Ходът на Брюксел идва на...
          Политика

          Кипър започна независимо разследване за предполагаеми нарушения във финансирането на кампанията на президента Христодулидис

          Красимир Попов -
          Главният прокурор на Кипър Йоргос Савидис назначи бившия съдия от Върховния съд Андреас Пасхалидис за независим наказателен разследващ по повод видеозапис, появил се миналата...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions