Американското посолство в Прищина заяви готовност за по-тясно партньорство с новото правителство на Косово

Американското посолство в Прищина обяви, че е готово да задълбочи партньорството с бъдещото правителство на Косово и да възобнови стратегическия диалог между двете държави. От дипломатическата мисия подчертаха, че реализирането на тази цел ще изисква конкретни действия от страна на косовските власти, които да „насърчават общия дневен ред за регионален мир и стабилност“, както и „взаимен икономически просперитет“.

Изявлението идва на фона на парламентарните избори, на които движението Самоопределение на действащия министър-председател Албин Курти спечели над 51% от гласовете. От партията заявиха, че целта им е бързо формиране на новите държавни институции.

Преброяването на гласовете приключи на 9 януари, но изборният процес все още не е официално завършен поради законовите срокове за обжалване и окончателно потвърждаване на резултатите.

Курти и „Самоопределение“ ръководиха правителството на Косово в периода 2021–2025 г. През по-голямата част от изминалата година страната беше управлявана от кабинет с технически мандат, след като Курти, въпреки изборната победа на 9 февруари 2025 г., не успя да състави ново правителство. Това доведе до разпускане на парламента и провеждане на предсрочни избори.