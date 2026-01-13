Апелативният съд потвърди мярката на шофьора, убил полицай при катастрофа на Околовръстното

Тричленен състав на Апелативен съд – София потвърди наложената от Софийския градски съд постоянна мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 20 000 лева на Мирослав В., обвинен за причиняване на смърт на полицейски служител при тежка катастрофа на Околовръстното шосе в София.

Апелативните съдии споделят изцяло изводите на първоинстанционния съд и са отказали искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка – „задържане под стража“. Съдът е приел, че няма достатъчно основания обвиняемият да бъде оставен в ареста.

В мотивите си САС посочва, че Софийският градски съд правилно е намалил първоначално определената гаранция от 50 000 на 20 000 лева, като е съобразил финансовото състояние на обвиняемия.

По време на разглеждането на мярката пред СГС стана ясно, че Мирослав В. е внесъл именно 20 000 лева, като сумата е взета назаем, тъй като дори годишните му доходи не позволяват покриването на по-висока гаранция.

Определението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване или протест, с което съдебната процедура по мярката за неотклонение приключва.

Припомняме, че на 1 декември 2025 г. в района на Северната тангента обвиняемият блъска с автомобила си полицейска кола, след което загива полицейски служител, изпълнявал служебните си задължения. По данни на прокуратурата Мирослав В. се е движил със скорост от 149 км/ч.