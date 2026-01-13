Аржентина отчете най-ниската инфлация от осем години насам

Аржентина е регистрирала годишна инфлация от 31,5% през 2025 г., което е най-ниското равнище за последните осем години, съобщи националната статистическа агенция ИНДЕК.

По данни на институцията през декември цените са се повишили с 2,8%, като по този начин се запазва възходящата месечна тенденция, наблюдавана от юни насам.

Въпреки това годишният резултат е най-добрият от 2017 г., когато инфлацията в Аржентина е била 24,8%, показва още докладът на ИНДЕК.