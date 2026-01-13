НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 13.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКултура

          Българската филмова общност отбелязва своя професионален празник на 13 януари

          0
          18
          Снимка: de.fiylo.com
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          На 13 януари филмовата общност в България чества своя професионален празник. Датата не е избрана случайно – именно на този ден се състои първата публична прожекция на филма „Българан е галант“, дело на легендарния пионер в родното кино Васил Гендов. Историческата прожекция е реализирана в „Модерен театър“, който е и първият киносалон в страната. Датата е официално утвърдена за празник през 2005 г. по инициатива на Националния филмов център.

          - Реклама -

          Сюжетът на първата българска лента разказва за перипетиите на Българан, който, разхождайки се по улиците на София, среща млада и красива дама. В опит да я впечатли, той започва настойчиво ухажване и ѝ купува цветя. Дамата обаче решава да даде урок на натрапника, като му предлага да я придружи на пазар. Тя прави покупки и под предлог, че е забравила парите си, иска заем от Българан. Впоследствие го води в ресторант, където поръчва щедро напитки и закуски за негова сметка. След угощението тя натоварва ухажора с пакетите и го повежда към дома си. По пътя срещат нейния съпруг, при което дамата предлага да вземат файтон и да освободят „носача“. Двойката потегля пред погледа на смаяния Българан, който получава единствено монета като „благодарност“.

          За съжаление, филмът „Българан е галант“ не е запазен до наши дни. Смята се, че лентата е унищожена през 40-те години на ХХ век по време на бомбардировките над София през Втората световна война, като от нея са останали само 1-2 кадъра.

          По повод празника, днес от 17:30 ч. в Дома на киното в София се открива изложбата „10 години – 100 филма. Графични рисунки на Ева Тенева-Зайков“. Експозицията отбелязва десетата годишнина на Българско кинообщество и включва 100 графични рисунки, създадени като илюстрации към новия сборник с кинокритика „10 години – 100 филма“.

          Развитието на киноиндустрията е залегнало и в стратегическите документи на столицата. През 2017 г. е приета Стратегия за развитие на София – творчески град на киното (2017–2027), чиято визия е утвърждаването на града като водещ център на филмовата индустрия в Европа.

          На 13 януари филмовата общност в България чества своя професионален празник. Датата не е избрана случайно – именно на този ден се състои първата публична прожекция на филма „Българан е галант“, дело на легендарния пионер в родното кино Васил Гендов. Историческата прожекция е реализирана в „Модерен театър“, който е и първият киносалон в страната. Датата е официално утвърдена за празник през 2005 г. по инициатива на Националния филмов център.

          - Реклама -

          Сюжетът на първата българска лента разказва за перипетиите на Българан, който, разхождайки се по улиците на София, среща млада и красива дама. В опит да я впечатли, той започва настойчиво ухажване и ѝ купува цветя. Дамата обаче решава да даде урок на натрапника, като му предлага да я придружи на пазар. Тя прави покупки и под предлог, че е забравила парите си, иска заем от Българан. Впоследствие го води в ресторант, където поръчва щедро напитки и закуски за негова сметка. След угощението тя натоварва ухажора с пакетите и го повежда към дома си. По пътя срещат нейния съпруг, при което дамата предлага да вземат файтон и да освободят „носача“. Двойката потегля пред погледа на смаяния Българан, който получава единствено монета като „благодарност“.

          За съжаление, филмът „Българан е галант“ не е запазен до наши дни. Смята се, че лентата е унищожена през 40-те години на ХХ век по време на бомбардировките над София през Втората световна война, като от нея са останали само 1-2 кадъра.

          По повод празника, днес от 17:30 ч. в Дома на киното в София се открива изложбата „10 години – 100 филма. Графични рисунки на Ева Тенева-Зайков“. Експозицията отбелязва десетата годишнина на Българско кинообщество и включва 100 графични рисунки, създадени като илюстрации към новия сборник с кинокритика „10 години – 100 филма“.

          Развитието на киноиндустрията е залегнало и в стратегическите документи на столицата. През 2017 г. е приета Стратегия за развитие на София – творчески град на киното (2017–2027), чиято визия е утвърждаването на града като водещ център на филмовата индустрия в Европа.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          „ДПС-Ново начало“ сезира министри и институции за кризата с боклука в София

          Владимир Висоцки -
          Парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ изпрати официален сигнал до ключови държавни институции във връзка с усложняващата се ситуация със сметосъбирането в столицата. Документът е...
          Футбол

          Хулио Веласкес: Днес се игра много трудно, заради вятъра и сухия терен

          Николай Минчев -
          Треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели, че мачът с Ниредхаза е бил прекрасна тренировка за неговия тим. Той обаче остана притеснен за състоянието на...
          Общество

          Правилата за клиенти и неклиенти за превалутиране се уеднаквяват

          Пола Жекова -
          Хора без сметка в банката ще превалутират само с лична карта до 5 хил. евро. Това обяви на брифинг Владимир Иванов, председател на Координационният...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions