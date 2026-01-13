На 13 януари филмовата общност в България чества своя професионален празник. Датата не е избрана случайно – именно на този ден се състои първата публична прожекция на филма „Българан е галант“, дело на легендарния пионер в родното кино Васил Гендов. Историческата прожекция е реализирана в „Модерен театър“, който е и първият киносалон в страната. Датата е официално утвърдена за празник през 2005 г. по инициатива на Националния филмов център.

Сюжетът на първата българска лента разказва за перипетиите на Българан, който, разхождайки се по улиците на София, среща млада и красива дама. В опит да я впечатли, той започва настойчиво ухажване и ѝ купува цветя. Дамата обаче решава да даде урок на натрапника, като му предлага да я придружи на пазар. Тя прави покупки и под предлог, че е забравила парите си, иска заем от Българан. Впоследствие го води в ресторант, където поръчва щедро напитки и закуски за негова сметка. След угощението тя натоварва ухажора с пакетите и го повежда към дома си. По пътя срещат нейния съпруг, при което дамата предлага да вземат файтон и да освободят „носача“. Двойката потегля пред погледа на смаяния Българан, който получава единствено монета като „благодарност“.

За съжаление, филмът „Българан е галант“ не е запазен до наши дни. Смята се, че лентата е унищожена през 40-те години на ХХ век по време на бомбардировките над София през Втората световна война, като от нея са останали само 1-2 кадъра.

По повод празника, днес от 17:30 ч. в Дома на киното в София се открива изложбата „10 години – 100 филма. Графични рисунки на Ева Тенева-Зайков“. Експозицията отбелязва десетата годишнина на Българско кинообщество и включва 100 графични рисунки, създадени като илюстрации към новия сборник с кинокритика „10 години – 100 филма“.

Развитието на киноиндустрията е залегнало и в стратегическите документи на столицата. През 2017 г. е приета Стратегия за развитие на София – творчески град на киното (2017–2027), чиято визия е утвърждаването на града като водещ център на филмовата индустрия в Европа.