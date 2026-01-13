Баржа с химически торове потъна в Дунав край Зимнич, отчетено превишение на амоний

Баржа е потънала във водите на река Дунав близо до румънското пристанище Зимнич, срещу Свищов. По думите на капитана плавателният съд е превозвал царевица за Констанца, но според румънските власти баржата е била натоварена с над 1100 тона азотни химически торове.

Взетите проби от водата показват превишаване на количеството амоний, но по данни на институциите концентрацията е напълно разредена след няколко километра по течението, без дълготрайно замърсяване.

От Румънски води съобщиха и за втори инцидент в Дунав. Още една баржа е потънала край Гюргево.

Вторият плавателен съд е бил натоварен с калиев хлорид, като е разпоредено непрекъснато наблюдение на качеството на водата в засегнатия участък на реката.