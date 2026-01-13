НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 13.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Баржа с химически торове потъна в Дунав край Зимнич, отчетено превишение на амоний

          0
          15
          Снимка: zonaburgas.bg
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Баржа е потънала във водите на река Дунав близо до румънското пристанище Зимнич, срещу Свищов. По думите на капитана плавателният съд е превозвал царевица за Констанца, но според румънските власти баржата е била натоварена с над 1100 тона азотни химически торове.

          - Реклама -

          Взетите проби от водата показват превишаване на количеството амоний, но по данни на институциите концентрацията е напълно разредена след няколко километра по течението, без дълготрайно замърсяване.

          От Румънски води съобщиха и за втори инцидент в Дунав. Още една баржа е потънала край Гюргево.

          Вторият плавателен съд е бил натоварен с калиев хлорид, като е разпоредено непрекъснато наблюдение на качеството на водата в засегнатия участък на реката.

          Баржа е потънала във водите на река Дунав близо до румънското пристанище Зимнич, срещу Свищов. По думите на капитана плавателният съд е превозвал царевица за Констанца, но според румънските власти баржата е била натоварена с над 1100 тона азотни химически торове.

          - Реклама -

          Взетите проби от водата показват превишаване на количеството амоний, но по данни на институциите концентрацията е напълно разредена след няколко километра по течението, без дълготрайно замърсяване.

          От Румънски води съобщиха и за втори инцидент в Дунав. Още една баржа е потънала край Гюргево.

          Вторият плавателен съд е бил натоварен с калиев хлорид, като е разпоредено непрекъснато наблюдение на качеството на водата в засегнатия участък на реката.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Просръбският политик Милан Кнежевич заплаши с излизане на ДНП от управлението на Черна гора

          Красимир Попов -
          Просръбският политик Милан Кнежевич заяви, че неговата Демократическа народна партия (ДНП) ще напусне управляващата коалиция, ако правителството не приеме инициативата ѝ за стандартизиране на...
          Политика

          Румен Радев връчва втория мандат на ПП-ДБ на 14 януари, предсрочните избори все по-близо

          Красимир Попов -
          На 14 януари държавният глава Румен Радев ще връчи проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост...
          България

          Себахтин Исмаил: Хората не трябва да се делят по етноси

          Ирина Илиева -
          В предаването „Политика и спорт“ Себахтин Исмаил заяви, че от повече от 20 години последователно защитава една и съща позиция – че българският етнически...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions