Липсват сигнали за сериозни нарушения в процеса на въвеждане на еврото, стана ясно по време на първото заседание на Областния координационен център в Ловеч. Срещата, посветена на координацията и контрола при приемането на единната валута, бе свикана от областния управител Дора Стоянова.

В дискусията участваха кметове и заместник-кметове от областта, както и ръководни представители на ОД на МВР – Ловеч, ДАНС, Митническо бюро, „Български пощи“, отдел „Статистически изследвания“ и Комисията за защита на потребителите. Отсъстваха представители на НАП и Община Луковит.

Основен акцент в разговорите постави кметът на община Летница д-р Красимир Джонев, който очерта проблем с таксите за туристическите обекти, засягащ и други общини. Той илюстрира казуса с входната такса за Крушунските водопади, която е 5 лв., но при превалутиране възлиза на 2,56 евро. „Закръглянето ще бъде в полза на потребителя. Така няма да съм нарушител, но ще наруша общинската наредба и ще съм санкциониран от НАП за това, че ДДС-то ми ще е по-малко от това, което е фиксирано в наредбата ни като цена. Да се промени наредбата трябва доста време, а посещението на граждани е затруднено заради връщането на тези дребни евроцентове“, заяви д-р Джонев, като уточни, че ситуацията е идентична и при таксите за паркиране.

Представителите на местната власт информираха, че търговските обекти в региона работят предимно с левове, като на много места рестото се връща във валутата, с която е извършено плащането. В Ябланица е регистриран случай на хранителен магазин, който ще остане затворен до края на февруари, но това не възпрепятства снабдяването на населението.

Кметът на Ловеч Страцимир Петков докладва, че кметските наместници са преминали обучение и са снабдени със стартови пакети. Той отбеляза, че през почивните дни туристическите обекти са приемали основно картови плащания. Заместник-кметът на Троян Ангел Ангелов сигнализира за текущ проблем с издаването на данъчни оценки за земеделски земи, за чието разрешаване се чакат указания от Министерството на финансите.

Ръководителят на „Областна пощенска станция“ – Ловеч Марияна Петракиева увери, че всички станции разполагат с евробанкноти и монети. Охраната и координацията с полицията са на ниво, а пенсиите са почти изплатени без сигнали за нередности. Около 1050 души вече са използвали услугата за обмяна на валута.

В Митническо бюро – Ловеч системите функционират с евро, като всички плащания се извършват по банков път. Началникът на отдел „Статистически изследвания“ Цветозария Гатева посочи, че данни за цените в потребителската кошница ще бъдат налични след 20-о число.

Директорът на ОД на МВР – Ловеч Дончо Манов информира, че няма засечени фалшиви евробанкноти. Установен е бил един случай на разпространение на неистински банкноти от 50 лева в Троян, като извършителите и схемата са разкрити. Христо Христов от ДАНС – Ловеч апелира гражданите да подават сигнали при съмнение за фалшиви пари.