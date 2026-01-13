Доналд Тръмп предприе открита атака срещу председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, заплашвайки го със съдебни действия. Според Пауъл тези действия поставят под сериозна заплаха независимостта на американската централна банка. Ако институцията попадне под прекият контрол на президента, това би довело до тежки икономически последици за целия свят, предава Deutsche Welle.

Ситуацията се определя като безпрецедентна в историята на Федералния резерв. В специално видеообръщение Джером Пауъл информира обществеността, че Министерството на правосъдието на САЩ заплашва да му повдигне обвинения във връзка с ремонтни дейности по сградите на институцията, като той вече е получил призовка.

Пауъл е категоричен, че юридическите действия са само параван за политически натиск. „Заплахата от наказателни последствия е резултат от факта, че Федералният резерв определя лихвените проценти въз основа на нашата най-добра преценка за това, което е в интерес на обществото, вместо да следва предпочитанията на президента“, заявява той във видеото.

Германската обществена медия АРД анализира, че рискът е огромен. Основният въпрос е дали Фед ще успее да запази способността си да определя паричната политика на базата на икономически факти, или ще се превърне в заложник на политически заплахи.

Икономическите експерти изразяват силно безпокойство от случващото се. „Очевидно Федералният резерв смята, че независимостта му е толкова силно застрашена, че иска да мобилизира обществеността“, коментира Бернд Вайденщайнер, икономист от германската Комерцбанк, отбелязвайки, че конфликтът е навлязъл в нова, по-опасна фаза. Андрю Лили от инвестиционната банка Barrenjoey в Сидни също предупреждава, че действията на Тръмп разклащат основите на централната банка.

Това не е първият опит на Доналд Тръмп да овладее институцията. АРД припомня опитите му да уволни управителката Лиса Кук – казус, който се разглежда от Върховния съд, както и постоянния натиск върху Пауъл за намаляване на лихвите чрез постове в социалната мрежа Truth Social.

Ескалацията на напрежението предизвика трусове на финансовите пазари. Американските фючърси регистрират сериозен спад, а инвеститорите масово разпродават акции и държавни облигации. Капиталите се пренасочват към активи „убежища“, което изстреля цената на златото до нови висини. За първи път благородният метал надхвърли границата от 4600 долара.

Мандатът на Джером Пауъл изтича през май, като очакванията са Тръмп да назначи лоялен на него човек. Спряганото име е това на икономическия му съветник Кевин Хасет. Експертите прогнозират, че подобна рокада може да доведе до рязко сваляне на лихвите и последващ скок на инфлацията.

Залогът е стабилността на глобалната финансова система. АРД подчертава, че доларът е световна резервна валута, а доверието в него не е даденост. Политизирането на Фед рискува срив на валутата и повишаване на доходността на дългосрочните облигации. В случай на криза само независима централна банка може ефективно да играе ролята на „кредитор от последна инстанция“, както се доказа по време на финансовия колапс от 2008 г.