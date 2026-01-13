Бил и Хилари Клинтън отказаха да свидетелстват по разследването за Джефри Епстийн, изостряйки конфликта с Конгреса

Бил Клинтън и Хилари Клинтън официално отказаха да дадат показания в разследването на Камарата на представителите на САЩ, свързано с Джефри Епстийн. Така семейство Клинтън изостри продължаващия от месеци конфликт с конгресмена Джеймс Р. Комър, републиканец от Кентъки и председател на Комисията по надзор, на практика предизвиквайки го да изпълни заплахите си да ги подведе под отговорност за неуважение към Конгреса.

В обширно писмо до Комър, с което Ню Йорк Таймс е запознат, Бил и Хилари Клинтън заявяват:

„Всеки човек трябва сам да реши кога е видял или преживял достатъчно и е готов да се бори за тази страна, за нейните принципи и за нейния народ, независимо от последиците. За нас този момент е сега.“

Настойчивите опити на Комър да ги принуди да свидетелстват се вписват в цялостния му подход към разследването по случая „Епстийн“. Като председател на Комисията по надзор към Камарата на представителите, републиканецът се стреми да отклони вниманието от връзките на президента Доналд Тръмп с осъдения сексуален престъпник, както и от решението на неговата администрация да прекрати разследването, без да бъдат оповестени ключови материали. Вместо това фокусът се насочва към видни демократи, които в миналото са имали контакти с Епстийн и с дългогодишната му спътница Гислейн Максуел.

Комър нееднократно е заплашвал да подведе семейство Клинтън под отговорност за неуважение към Конгреса, ако те не се явят на разпити при закрити врата – процедура, която обикновено е първа стъпка към сезиране на Министерството на правосъдието с цел наказателно преследване. Той бе поставил краен срок – 13 януари за Бил Клинтън и 14 януари за Хилари Клинтън.

Часове преди изтичането на тези срокове обаче Клинтън ясно дадоха да се разбере, че нямат намерение да се явят на Капитолийския хълм. Те внесоха правно писмо, в което подробно аргументират защо смятат призовките за „невалидни и юридически неприложими“, а впоследствие изпратиха и остро съвместно писмо, в което заявяват, че са готови да се борят с Комър по този въпрос толкова дълго, колкото е необходимо.

Така сблъсъкът между семейство Клинтън и ръководството на Комисията по надзор навлиза в нова фаза, с потенциални сериозни политически и правни последици.