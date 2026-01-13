НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 13.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Бил и Хилари Клинтън отказаха да свидетелстват по разследването за Джефри Епстийн, изостряйки конфликта с Конгреса

          0
          32
          Снимка: Getty Images
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Бил Клинтън и Хилари Клинтън официално отказаха да дадат показания в разследването на Камарата на представителите на САЩ, свързано с Джефри Епстийн. Така семейство Клинтън изостри продължаващия от месеци конфликт с конгресмена Джеймс Р. Комър, републиканец от Кентъки и председател на Комисията по надзор, на практика предизвиквайки го да изпълни заплахите си да ги подведе под отговорност за неуважение към Конгреса.

          - Реклама -

          В обширно писмо до Комър, с което Ню Йорк Таймс е запознат, Бил и Хилари Клинтън заявяват:

          „Всеки човек трябва сам да реши кога е видял или преживял достатъчно и е готов да се бори за тази страна, за нейните принципи и за нейния народ, независимо от последиците. За нас този момент е сега.“

          Настойчивите опити на Комър да ги принуди да свидетелстват се вписват в цялостния му подход към разследването по случая „Епстийн“. Като председател на Комисията по надзор към Камарата на представителите, републиканецът се стреми да отклони вниманието от връзките на президента Доналд Тръмп с осъдения сексуален престъпник, както и от решението на неговата администрация да прекрати разследването, без да бъдат оповестени ключови материали. Вместо това фокусът се насочва към видни демократи, които в миналото са имали контакти с Епстийн и с дългогодишната му спътница Гислейн Максуел.

          Комър нееднократно е заплашвал да подведе семейство Клинтън под отговорност за неуважение към Конгреса, ако те не се явят на разпити при закрити врата – процедура, която обикновено е първа стъпка към сезиране на Министерството на правосъдието с цел наказателно преследване. Той бе поставил краен срок – 13 януари за Бил Клинтън и 14 януари за Хилари Клинтън.

          Часове преди изтичането на тези срокове обаче Клинтън ясно дадоха да се разбере, че нямат намерение да се явят на Капитолийския хълм. Те внесоха правно писмо, в което подробно аргументират защо смятат призовките за „невалидни и юридически неприложими“, а впоследствие изпратиха и остро съвместно писмо, в което заявяват, че са готови да се борят с Комър по този въпрос толкова дълго, колкото е необходимо.

          Така сблъсъкът между семейство Клинтън и ръководството на Комисията по надзор навлиза в нова фаза, с потенциални сериозни политически и правни последици.

          Бил Клинтън и Хилари Клинтън официално отказаха да дадат показания в разследването на Камарата на представителите на САЩ, свързано с Джефри Епстийн. Така семейство Клинтън изостри продължаващия от месеци конфликт с конгресмена Джеймс Р. Комър, републиканец от Кентъки и председател на Комисията по надзор, на практика предизвиквайки го да изпълни заплахите си да ги подведе под отговорност за неуважение към Конгреса.

          - Реклама -

          В обширно писмо до Комър, с което Ню Йорк Таймс е запознат, Бил и Хилари Клинтън заявяват:

          „Всеки човек трябва сам да реши кога е видял или преживял достатъчно и е готов да се бори за тази страна, за нейните принципи и за нейния народ, независимо от последиците. За нас този момент е сега.“

          Настойчивите опити на Комър да ги принуди да свидетелстват се вписват в цялостния му подход към разследването по случая „Епстийн“. Като председател на Комисията по надзор към Камарата на представителите, републиканецът се стреми да отклони вниманието от връзките на президента Доналд Тръмп с осъдения сексуален престъпник, както и от решението на неговата администрация да прекрати разследването, без да бъдат оповестени ключови материали. Вместо това фокусът се насочва към видни демократи, които в миналото са имали контакти с Епстийн и с дългогодишната му спътница Гислейн Максуел.

          Комър нееднократно е заплашвал да подведе семейство Клинтън под отговорност за неуважение към Конгреса, ако те не се явят на разпити при закрити врата – процедура, която обикновено е първа стъпка към сезиране на Министерството на правосъдието с цел наказателно преследване. Той бе поставил краен срок – 13 януари за Бил Клинтън и 14 януари за Хилари Клинтън.

          Часове преди изтичането на тези срокове обаче Клинтън ясно дадоха да се разбере, че нямат намерение да се явят на Капитолийския хълм. Те внесоха правно писмо, в което подробно аргументират защо смятат призовките за „невалидни и юридически неприложими“, а впоследствие изпратиха и остро съвместно писмо, в което заявяват, че са готови да се борят с Комър по този въпрос толкова дълго, колкото е необходимо.

          Така сблъсъкът между семейство Клинтън и ръководството на Комисията по надзор навлиза в нова фаза, с потенциални сериозни политически и правни последици.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Boeing изпревари Airbus по поръчки за търговски самолети за първи път от 2018 г.

          Красимир Попов -
          Американският самолетостроителен гигант Boeing е получил близо 1 200 поръчки за търговски самолета през изминалата година, изпреварвайки европейския си конкурент Airbus за първи път...
          Политика

          Доналд Тръмп с остро послание към Иран: Продължете да протестирате – поемете властта над институциите си

          Красимир Попов -
          Президента Доналд Тръмп отправи изключително остро и директно послание към протестиращите в Иран, като призова гражданите да продължат демонстрациите и да поемат контрол над...
          Политика

          Мирослав Попов: Има непрестанна борба за самоутвърждаване на империите

          Златина Петкова -
          "Има непрестанна борба за самоутвърждаване на империите в широкия смисъл на думата. Тази борба ще пише новата история на Европа и света." Това каза международният...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions