Boeing изпревари Airbus по поръчки за търговски самолети за първи път от 2018 г.

Американският самолетостроителен гигант Boeing е получил близо 1 200 поръчки за търговски самолета през изминалата година, изпреварвайки европейския си конкурент Airbus за първи път от 2018 г., предаде АФП.

- Реклама -

Boeing е регистрирал 175 поръчки само през декември, с което общият брой за 2025 г. достига 1 173 самолета. За сравнение, Airbus обяви нетни поръчки за 889 самолета за същия период.

Ръстът на поръчките е ясен знак за възстановяване на Boeing след трудната 2024 г., която започна с почти катастрофално аварийно кацане на самолет на Alaska Airlines през януари и завърши с подновяване на производството в района на Сиатъл след продължителна стачка на работниците.

След инцидента Boeing значително засили контрола на качеството и производствените процеси под строгия надзор на Федералната авиационна администрация на САЩ.

През октомври FAA даде ключово одобрение на компанията да увеличи месечното производство на модела 737 MAX от 38 на 42 самолета — важен сигнал за напредък под ръководството на главния изпълнителен директор Кели Ортбърг и новия управленски екип.

„Екипът ни свърши отлична работа през цялата 2025 г., като подобри навременните доставки на безопасни и висококачествени самолети за нашите клиенти“, заяви ръководителят на подразделението за търговски самолети на Boeing Стефани Поуп.

Тя добави, че компанията остава фокусирана върху устойчиво подобрение и надграждане на постигнатия напредък.

Boeing съобщи още, че е доставил 63 самолета през декември, с което общият брой доставки за 2025 г. достига 600 самолета.

Макар това да е най-добрият резултат на Boeing от 2018 г. насам и значително подобрение спрямо засегнатата от стачки 2024 г., той остава под нивото на Airbus, който е доставил 793 самолета.

През последните години Airbus доминираше по доставки, особено след двете фатални катастрофи с Boeing 737 MAX през 2018 и 2019 г., които сериозно разклатиха позициите на американския производител.