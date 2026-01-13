НА ЖИВО
          България

          Борисов иска Терзиев да е кмет, за да „видят хората какво могат ПП- ДБ"

          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Кметът на София Васил Терзиев трябва да завърши мандата си, въпреки призивите за оставка от страна на други политически сили. Тази теза изрази лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов по време на посещение в Стара Загора, което беше излъчвано на живо във Фейсбук. Според него оставането на Терзиев на власт е необходимо, за да послужи като нагледен пример за управленския капацитет на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“.

          „Колеги от други партии искат оставката на Терзиев, а аз мисля, че той трябва да стои до край, за да се види какво означава да управляват „Продължаваме промяната“ (ПП) и „Да, България“ (ДБ). Той трябва да стои като пример какво могат ПП и ДБ“, заяви Борисов.

          Лидерът на ГЕРБ подчерта, че целта е жителите на столицата ежедневно да си дават сметка за своя изборен вот. Той уточни стратегията на своята партия в Столичния общински съвет, като посочи, че от ГЕРБ подкрепят „структурите на кмета“, както и непопулярни мерки като повишаването на цените за паркиране. По думите му това се прави умишлено, за да бъде лишен кметът от възможността за оправдания при липса на резултати.

          Борисов засегна и темата с чистотата в столицата. Той припомни ситуацията от началото на кризата с отпадъците, когато министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев е осигурил помощ от затворници за почистването на града. Лидерът на ГЕРБ отбеляза, че въпреки тази подкрепа, впоследствие Терзиев е отказал допълнителна помощ. „В момента виждате какво е положението“, обобщи ситуацията Борисов.

           

