Кметът на София Васил Терзиев трябва да завърши мандата си, въпреки призивите за оставка от страна на други политически сили. Тази теза изрази лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов по време на посещение в Стара Загора, което беше излъчвано на живо във Фейсбук. Според него оставането на Терзиев на власт е необходимо, за да послужи като нагледен пример за управленския капацитет на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“.

„Колеги от други партии искат оставката на Терзиев, а аз мисля, че той трябва да стои до край, за да се види какво означава да управляват „Продължаваме промяната“ (ПП) и „Да, България“ (ДБ). Той трябва да стои като пример какво могат ПП и ДБ“, заяви Борисов.

Лидерът на ГЕРБ подчерта, че целта е жителите на столицата ежедневно да си дават сметка за своя изборен вот. Той уточни стратегията на своята партия в Столичния общински съвет, като посочи, че от ГЕРБ подкрепят „структурите на кмета“, както и непопулярни мерки като повишаването на цените за паркиране. По думите му това се прави умишлено, за да бъде лишен кметът от възможността за оправдания при липса на резултати.

Борисов засегна и темата с чистотата в столицата. Той припомни ситуацията от началото на кризата с отпадъците, когато министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев е осигурил помощ от затворници за почистването на града. Лидерът на ГЕРБ отбеляза, че въпреки тази подкрепа, впоследствие Терзиев е отказал допълнителна помощ. „В момента виждате какво е положението“, обобщи ситуацията Борисов.