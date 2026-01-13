НА ЖИВО
      вторник, 13.01.26
          Футбол

          Ботев Пловдив пожела сурова санкция за Левски

          От управата на "канарчетата" обвиняват шефовете на "сините", че столичани се опитват неправомерно да привлекат Армстронг Око-Флекс

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Ръководството на Ботев Пловдив входира официален сигнал до Дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз за неправомерни разговори от страна на Левски относно трансфер на Армстронг Око-Флекс. Това съобщиха преди минути от управата на „жълто-черните“.

          “Футболистът Армстронг Око Флекс, роден на 02.03.2002 г. в Република Ирландия, е картотекиран в ПФК Ботев Пловдив и има действащ професионален договор, сключен на 25.08.2025 г. със срок до 30.06.2027 г.

          На 12.01.2026 г. ръководството на ПФК Ботев Пловдив установи, че без знанието и без писменото разрешение на клуба представители на ПФК Левски София са осъществили контакт с футболиста чрез неговия баща.

          В комуникацията с бащата на футболиста се установи, че в рамките на този контакт са били договорени личните условия на футболиста с ПФК Левски София, което надхвърля допустимия „информативен интерес“ и представлява нарушение на чл. 8, ал. 3 от Правилника за договорите и трансферите на футболистите (ред. юни 2024 г.).

          Горените факти се доказват от кореспонденция в приложението WhatsApp, водена между пълномощника на изпълнителния директор Илко Копарански и бащата на футболиста, в която последният изрично заявява, че:
          • от конкретния футболен клуб са се свързали с него и
          • личните условия на футболиста вече са уговорени.

          С гореописаните действия ПФК Левски София нарушава чл. 8, ал. 3 от Правилника за договорите и трансферите на футболистите на БФС (ред. юни 2024 г.), който изрично забранява на клуб да влиза в контакт или преговори с футболист с действащ договор с друг клуб без писмено разрешение на настоящия клуб, ако до изтичането му остават повече от 6 месеца.

          Посочените действия на ПФК Левски София нарушават и заложените принципи на договорната стабилност, въведени с Правилника на FIFA за статута и трансферите на футболистите (RSTP).

          В случая фактът, че контактът е осъществен чрез бащата на футболиста не освобождава клуба от отговорност, тъй като съобразно практиката на FIFA и CAS подобни действия представляват опит за заобикаляне на въведените правила за договорна стабилност и същите биват последователно санкционирани от дисциплинарната практика, както на футболната организация, така и на арбитражния съд.

          Искане:

          С оглед на гореизложеното, Ви моля след установяване на извършеното нарушение на чл. 8, ал. 3 от Правилника за договорите и трансферите на футболистите (ред. юни 2024 г.) да наложите предвиденото в чл. 8, ал. 4 от Правилника дисциплинарно наказание, а именно – забрана за картотекиране на нови футболисти през първия предстоящ трансферен период.

          Доказателства:

          Извлечение от WhatsApp кореспонденция с бащата на футболиста, от които е видно признанието за осъществен контакт и уговорени лични условия;
          Копие от договора на АРМСТРОНГ ОКО ФЛЕКС с ПФК Ботев Пловдив.
          Моля след становището на ПФК Левски София да ни бъде предоставена възможност при нужда да представим нови доказателства, както и да направим съответните доказателствени искания.

          С уважение,
          Ръководството на ПФК Ботев Пловдив“, гласи официалното становище от пловдивския клуб. 

