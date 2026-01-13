„Бойко, и ти ли криминално си надписвал бюджета със стотици милиони за Зеленски?“

Журналистът и издател Недялко Недялков отправи остри обвинения към български и европейски политически лидери в публикация във „Фейсбук“, свързвайки ги с възможни тайни оръжейни доставки за Украйна и нерегламентирано финансиране.
Повод за коментара му са твърдения на новия чешки премиер Андрей Бабиш, който разкри, че предишното правителство в Чехия е организирало засекретени доставки на оръжие за Украйна на стойност 705 млн. евро, без знанието на парламента и обществото.
Обвинения към българския политически елит
В публикацията си Недялков поставя под въпрос действията на бившето българско управление, включително кабинета „Желязков“ и формациите ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС, като задава риторични въпроси дали България е участвала в подобни схеми чрез „надбюджетно финансиране“ на Украйна.
Той отправя персонални нападки към Бойко Борисов и Делян Пеевски, поставяйки под съмнение източниците на политическо и финансово влияние, както и възможни комисионни и „връщанки“ от Киев към европейски столици.
Недялков разширява тезата си, като предполага, че схемата може да засяга редица европейски столици, сред които София, Прага, Варшава, Париж, Берлин, Копенхаген, Хелзинки и Лондон.
