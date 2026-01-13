НА ЖИВО
      вторник, 13.01.26
          Бунт в Реал Мадрид е провокирал махането на Шаби Алонсо?

          Според информация от испанските медии наставникът не се е разбирал най-вече с Винисиус, Джуд Белингам и Федерико Валверде

          Снимка: БГНЕС
          Реал Мадрид се раздели с треньора Шаби Алонсо, който беше уволнен само ден след загубата от Барселона ( 2:3) на финала за Суперкупата на Испания. Въпреки че първоначалната информация от испанските медии сочеше, че поражението в „Ел Класико“ е било решаващо, английските медии представиха различна версия.

          Според тях раздялата с Алонсо е резултат от сериозни разногласия с някои от играчите. Той е имал разгорещени спорове с Винисиус Жуниор, а Джуд Белингам и Федерико Валверде също са изразили недоволство от работата на треньора. 

          Винисиус е бил играчът, който най-често е влизал в конфликти с Алонсо, което допълнително е нарушавало химията в отбора. Според съобщенията Белингам не е бил доволен нито от тактическите решения, нито от времето си за игра, докато Валверде е имал разногласия с Алонсо, най-често по време на тренировки, особено по отношение на определени задачи, които не са го устройвали.

          Всичко това показва, че атмосферата в Реал е била напрегната от дълго време, а проблемите са избили през последните два месеца.

          Спекулациите за евентуалното напускане на Алонсо започнаха в края на ноември 2025 г., а някои испански медии предупредиха тогава, че ситуацията може да излезе извън контрол, ако играчите поемат основната роля в клуба. Очевидно точно това се е случило.

          Въпреки факта, че се споменаваха няколко известни треньорски имена, ръководството на Реал реши да повери отбора на друг бивш играч на клуба – Алваро Арбелоа. Той води Кастиля от юни 2025 г. като преди това прекарва цялата си треньорска кариера в младежката академия на Реал от 2020 г. нататък, като печели множество трофеи с младежките отбори.

          Като играч Арбелоа е част от една от най-успешните епохи на Реал Мадрид. Той игра за „Кралския клуб“ от 2009 до 2016 г. и изиграва 238 официални мача, оставяйки дълбок отпечатък в историята на столичани.

