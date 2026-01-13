НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 13.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Бургас на прага на грипна епидемия: РЗИ отчита ръст на заболеваемостта

          0
          79
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Област Бургас се намира в предепидемична обстановка, сочат актуалните данни за разпространението на грип в региона, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Бургас. Статистиката от изминалата седмица регистрира 356 заболели, като нивото на заболеваемост към момента надхвърля 180 души на 10 000 население. Тази стойност попада в определените за областта предепидемични граници.

          - Реклама -

          За да бъде официално обявена грипна епидемия, е необходимо да бъде преминат прагът от 240 болни на 10 000 души население. Решението за въвеждане на противоепидемични мерки е в компетенциите на Оперативния щаб за борба с грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ). Председател на щаба е областният управител на Бургас Владимир Крумов. В състава на органа влизат представители на РЗИ, Инспектората по образование, лечебните заведения, общините, Спешна помощ, НЗОК и други институции, които съвместно обсъждат необходимите ограничения.

          Една от възможните мерки при висока заболеваемост сред учениците е преминаването към неприсъствена форма на обучение или временно прекъсване на учебния процес, като крайното решение за това се взема от Министерството на образованието и науката.

          По отношение на детските заведения, директорът на дирекция „Надзор на заразните болести“ към РЗИ-Бургас д-р Мирослава Киселкова уточни: „Детските градини не ги затваряме. Там става по-сериозен контролът върху това да няма болни деца или хора от персонала. Много е важно да няма болни хора в организирания колектив“.

          Грипната вълна удари Варна: първата област с противоепидемични мерки и онлайн обучение Грипната вълна удари Варна: първата област с противоепидемични мерки и онлайн обучение

          Здравните власти следят ситуацията динамично. „Данни за заболеваемостта в областта се събират ежедневно. Много неща се проследяват, за да се вземе адекватно решение. Няма как да се каже дали пикът на грипа е минал, или предстои“, допълни д-р Киселкова.

          Специалистите призовават за висока лична отговорност и спазване на хигиенни навици.

          „Ако всеки спазва мерките за въздушно-капкови инфекции, ще си помогнем много. Препоръчваме носене на маска при качване в обществения транспорт, институции, търговски обекти и болници. Ръцете трябва да се мият по-често и да се спазва хигиена на кихане. Не да кихаме в дланта, а в сгъвката между мишница и предмишница. Важно е също да проветряваме по-често и да забърсваме повърхностите, до които имаме най-чест досег. Когато усетим симптоматика на ОРЗ, е важно да се консултираме с лекар и да си останем вкъщи за няколко дни, ако се налага, за да избегнем по-драматична ситуация от епидемиологична гледна точка“, посъветва д-р Киселкова.

          Тя разясни и значението на предпазните средства: „За маската не гледаме по това какъв филтър има и колко са сгъстени нишките ѝ. Ползваме маската с бариерна функция. Ако сменяме маската често, тя ще си свърши ефективно работата“.

          Област Бургас се намира в предепидемична обстановка, сочат актуалните данни за разпространението на грип в региона, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Бургас. Статистиката от изминалата седмица регистрира 356 заболели, като нивото на заболеваемост към момента надхвърля 180 души на 10 000 население. Тази стойност попада в определените за областта предепидемични граници.

          - Реклама -

          За да бъде официално обявена грипна епидемия, е необходимо да бъде преминат прагът от 240 болни на 10 000 души население. Решението за въвеждане на противоепидемични мерки е в компетенциите на Оперативния щаб за борба с грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ). Председател на щаба е областният управител на Бургас Владимир Крумов. В състава на органа влизат представители на РЗИ, Инспектората по образование, лечебните заведения, общините, Спешна помощ, НЗОК и други институции, които съвместно обсъждат необходимите ограничения.

          Една от възможните мерки при висока заболеваемост сред учениците е преминаването към неприсъствена форма на обучение или временно прекъсване на учебния процес, като крайното решение за това се взема от Министерството на образованието и науката.

          По отношение на детските заведения, директорът на дирекция „Надзор на заразните болести“ към РЗИ-Бургас д-р Мирослава Киселкова уточни: „Детските градини не ги затваряме. Там става по-сериозен контролът върху това да няма болни деца или хора от персонала. Много е важно да няма болни хора в организирания колектив“.

          Грипната вълна удари Варна: първата област с противоепидемични мерки и онлайн обучение Грипната вълна удари Варна: първата област с противоепидемични мерки и онлайн обучение

          Здравните власти следят ситуацията динамично. „Данни за заболеваемостта в областта се събират ежедневно. Много неща се проследяват, за да се вземе адекватно решение. Няма как да се каже дали пикът на грипа е минал, или предстои“, допълни д-р Киселкова.

          Специалистите призовават за висока лична отговорност и спазване на хигиенни навици.

          „Ако всеки спазва мерките за въздушно-капкови инфекции, ще си помогнем много. Препоръчваме носене на маска при качване в обществения транспорт, институции, търговски обекти и болници. Ръцете трябва да се мият по-често и да се спазва хигиена на кихане. Не да кихаме в дланта, а в сгъвката между мишница и предмишница. Важно е също да проветряваме по-често и да забърсваме повърхностите, до които имаме най-чест досег. Когато усетим симптоматика на ОРЗ, е важно да се консултираме с лекар и да си останем вкъщи за няколко дни, ако се налага, за да избегнем по-драматична ситуация от епидемиологична гледна точка“, посъветва д-р Киселкова.

          Тя разясни и значението на предпазните средства: „За маската не гледаме по това какъв филтър има и колко са сгъстени нишките ѝ. Ползваме маската с бариерна функция. Ако сменяме маската често, тя ще си свърши ефективно работата“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Официално: Радев връчва утре втория мандат

          Никола Павлов -
          На 14 януари от 10:00 часа президентът Румен Радев ще връчи втория мандат за съставяне на правителство, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Процедурата се...
          Общество

          Столичната община с ежедневен график на сметосъбирането

          Никола Павлов -
          Всеки ден Столичната община ще оповестява подробен график за сметосъбирането в проблемните райони на столицата, за да може на следващия ден да се проследява...
          Общество

          След фаталния инцидент извън писта в Пирин: ПСС предупреждава за лавинна опасност и рискови условия

          Дамяна Караджова -
          55-годишен мъж загина след падане в зона извън очертаните ски писти в Пирин. Инцидентът е станал в неделя следобед

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions