Област Бургас се намира в предепидемична обстановка, сочат актуалните данни за разпространението на грип в региона, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Бургас. Статистиката от изминалата седмица регистрира 356 заболели, като нивото на заболеваемост към момента надхвърля 180 души на 10 000 население. Тази стойност попада в определените за областта предепидемични граници.

За да бъде официално обявена грипна епидемия, е необходимо да бъде преминат прагът от 240 болни на 10 000 души население. Решението за въвеждане на противоепидемични мерки е в компетенциите на Оперативния щаб за борба с грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ). Председател на щаба е областният управител на Бургас Владимир Крумов. В състава на органа влизат представители на РЗИ, Инспектората по образование, лечебните заведения, общините, Спешна помощ, НЗОК и други институции, които съвместно обсъждат необходимите ограничения.

Една от възможните мерки при висока заболеваемост сред учениците е преминаването към неприсъствена форма на обучение или временно прекъсване на учебния процес, като крайното решение за това се взема от Министерството на образованието и науката.

По отношение на детските заведения, директорът на дирекция „Надзор на заразните болести“ към РЗИ-Бургас д-р Мирослава Киселкова уточни: „Детските градини не ги затваряме. Там става по-сериозен контролът върху това да няма болни деца или хора от персонала. Много е важно да няма болни хора в организирания колектив“.

Здравните власти следят ситуацията динамично. „Данни за заболеваемостта в областта се събират ежедневно. Много неща се проследяват, за да се вземе адекватно решение. Няма как да се каже дали пикът на грипа е минал, или предстои“, допълни д-р Киселкова.

Специалистите призовават за висока лична отговорност и спазване на хигиенни навици.

„Ако всеки спазва мерките за въздушно-капкови инфекции, ще си помогнем много. Препоръчваме носене на маска при качване в обществения транспорт, институции, търговски обекти и болници. Ръцете трябва да се мият по-често и да се спазва хигиена на кихане. Не да кихаме в дланта, а в сгъвката между мишница и предмишница. Важно е също да проветряваме по-често и да забърсваме повърхностите, до които имаме най-чест досег. Когато усетим симптоматика на ОРЗ, е важно да се консултираме с лекар и да си останем вкъщи за няколко дни, ако се налага, за да избегнем по-драматична ситуация от епидемиологична гледна точка“, посъветва д-р Киселкова.

Тя разясни и значението на предпазните средства: „За маската не гледаме по това какъв филтър има и колко са сгъстени нишките ѝ. Ползваме маската с бариерна функция. Ако сменяме маската често, тя ще си свърши ефективно работата“.