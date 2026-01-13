Руските въоръжени сили извършиха нападение над предградията на Харков, което доведе до човешки жертви и значителни материални щети. Олег Синегубов, ръководител на Харковската областна държавна администрация, информира в Telegram, че в резултат на атаката терминалът на куриерската фирма „Нова поща“ е бил напълно разрушен.

Нападението е осъществено около полунощ, като са регистрирани серия от експлозии, последвани от пожар. „Броят на загиналите в резултат на вражеския удар по предградията на Харков достигна 4 души“, отбелязва Синегубов. Освен загиналите, още шестима души са получили наранявания с различна степен на тежест.

Харковската областна прокуратура разпространи видеокадри в YouTube, които показват мащаба на разрушенията. На записа се вижда работата на спасителните екипи, които претърсват развалините за пострадали. Според данните на разследващите органи, масираната комбинирана атака срещу пощенския терминал е извършена в нощта на 13 януари 2026 г.

От прокуратурата уточняват детайли за използваното въоръжение: „Първоначално е нанесен удар с две ракети, след което – с четири ударни безпилотни летателни апарата. Предварително е установено, че по време на атаката са били използвани ракети от типа „Искандер-М“ и БпЛА от типа „Геран-2“. Документирани са щети и по две бензиностанции в района.

В допълнение, кметът на града Игор Терехов съобщава за отделен инцидент. Около 02:00 часа през нощта е регистрирано попадение на дрон „Шахед“ в детски санаториум, намиращ се в Шевченковския район на Харков, където е възникнал пожар.