      вторник, 13.01.26
          Държавният департамент на САЩ призова американските граждани незабавно да напуснат Иран заради ескалиращи протести и рискове за сигурността

          Снимка: Kamran / Getty Images
          Държавният департамент на Държавен департамент на САЩ отправи спешен призив към американските граждани да напуснат Иран, на фона на ескалиращи протести, засилени мерки за сигурност и сериозни ограничения върху придвижването и комуникациите в страната.

          „Протестите в Иран ескалират.“

          Според официалното изявление, властите в Иран са въвели засилени мерки за сигурност, които включват затваряне на пътища, прекъсвания на обществения транспорт и блокиране на интернет достъпа. Американските институции предупреждават, че прекъсванията на интернет връзката се очаква да продължат, което значително затруднява комуникацията и достъпа до спешна помощ.

          „Засилените мерки за сигурност, затварянето на пътища, прекъсванията на обществения транспорт и блокирането на интернет продължават.“

          В изявлението се посочва още, че авиокомпаниите ограничават или отменят полети до и от Иран, като няколко превозвача са преустановили услугите си поне до петък, 16 януари. Поради това американските граждани са призовани да планират алтернативни маршрути за напускане на страната.

          „Авиокомпаниите продължават да ограничават или отменят полети до и от Иран.“

          Държавният департамент препоръчва, ако е безопасно, напускането на Иран по суша към Армения или Турция, като се подчертава необходимостта от предварително планиране и алтернативни средства за комуникация.

          Особено внимание се обръща на лицата с двойно гражданство на САЩ и Иран. Според американските власти те трябва да напуснат страната с ирански паспорти, тъй като иранското правителство не признава двойното гражданство и ги третира изключително като ирански граждани.

          „Иранското правителство не признава двойното гражданство и ще третира лицата с двойно гражданство на САЩ и Иран единствено като ирански граждани.“

          В изявлението се подчертава, че гражданите на САЩ са изложени на значителен риск от разпит, арест и задържане. Дори показването на американски паспорт или демонстрирането на връзки със Съединените щати може да бъде достатъчно основание за задържане от иранските власти.

          „Показването на американски паспорт или демонстрирането на връзки със Съединените щати може да бъде достатъчна причина иранските власти да задържат някого.“

          Призивът идва в момент на нарастваща нестабилност в Иран, като американските институции настояват гражданите им да оценят рисковете и да предприемат незабавни действия за собствената си сигурност.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Доналд Тръмп с остро послание към Иран: Продължете да протестирате – поемете властта над институциите си

          Красимир Попов -
          Президента Доналд Тръмп отправи изключително остро и директно послание към протестиращите в Иран, като призова гражданите да продължат демонстрациите и да поемат контрол над...
          Политика

          Мирослав Попов: Има непрестанна борба за самоутвърждаване на империите

          Златина Петкова -
          "Има непрестанна борба за самоутвърждаване на империите в широкия смисъл на думата. Тази борба ще пише новата история на Европа и света." Това каза международният...
          Политика

          Проф. д-р и.н. Нина Дюлгерова с нова книга

          Златина Петкова -
          Проф. д-р и.н. Нина Дюлгерова, която беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай Колев, разказа повече за новата си книга "Дистанцията на времето...

