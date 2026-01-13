Държавният департамент на САЩ призова американските граждани незабавно да напуснат Иран заради ескалиращи протести и рискове за сигурността

Държавният департамент на Държавен департамент на САЩ отправи спешен призив към американските граждани да напуснат Иран, на фона на ескалиращи протести, засилени мерки за сигурност и сериозни ограничения върху придвижването и комуникациите в страната.

„Протестите в Иран ескалират."

Според официалното изявление, властите в Иран са въвели засилени мерки за сигурност, които включват затваряне на пътища, прекъсвания на обществения транспорт и блокиране на интернет достъпа. Американските институции предупреждават, че прекъсванията на интернет връзката се очаква да продължат, което значително затруднява комуникацията и достъпа до спешна помощ.

„Засилените мерки за сигурност, затварянето на пътища, прекъсванията на обществения транспорт и блокирането на интернет продължават.“

В изявлението се посочва още, че авиокомпаниите ограничават или отменят полети до и от Иран, като няколко превозвача са преустановили услугите си поне до петък, 16 януари. Поради това американските граждани са призовани да планират алтернативни маршрути за напускане на страната.

„Авиокомпаниите продължават да ограничават или отменят полети до и от Иран.“

Държавният департамент препоръчва, ако е безопасно, напускането на Иран по суша към Армения или Турция, като се подчертава необходимостта от предварително планиране и алтернативни средства за комуникация.

Особено внимание се обръща на лицата с двойно гражданство на САЩ и Иран. Според американските власти те трябва да напуснат страната с ирански паспорти, тъй като иранското правителство не признава двойното гражданство и ги третира изключително като ирански граждани.

„Иранското правителство не признава двойното гражданство и ще третира лицата с двойно гражданство на САЩ и Иран единствено като ирански граждани.“

В изявлението се подчертава, че гражданите на САЩ са изложени на значителен риск от разпит, арест и задържане. Дори показването на американски паспорт или демонстрирането на връзки със Съединените щати може да бъде достатъчно основание за задържане от иранските власти.

„Показването на американски паспорт или демонстрирането на връзки със Съединените щати може да бъде достатъчна причина иранските власти да задържат някого.“

Призивът идва в момент на нарастваща нестабилност в Иран, като американските институции настояват гражданите им да оценят рисковете и да предприемат незабавни действия за собствената си сигурност.