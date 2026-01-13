НА ЖИВО
          Делян Пеевски: София е в криза с боклука, Терзиев да подаде незабавна оставка

          Снимка: БГНЕС
          Лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски отправи остри критики към кмета на София Васил Терзиев и поиска неговата незабавна оставка. Причината за напрежението е състоянието на чистотата в столицата и проблемите със сметоизвозването.

          В разпространена позиция до медиите Пеевски подчертава, че най-големият град в страната, който е дом на една шеста от българското население и посреща над един милион туристи годишно, се намира в критично състояние.

          „Месеци наред столицата на България, най-големият град, в който живеят една шеста от хората в тази страна, градът, посещаван от над милион български и чуждестранни туристи годишно, тъне в боклук и мръсотия! Кой разпореди това безобразие?!?“, пише в обръщението си Пеевски.

          Според него отговорността за създалата се ситуация лежи изцяло върху столичния градоначалник. Лидерът на „ДПС-Ново начало“ определи ситуацията като управленски провал, който изисква поемане на политическа отговорност.

          „Кмете, София е в криза с боклука! За този провал изходът е един – незабавна оставка! Още днес ние ще сезираме МОСВ/ РИОСВ – София и МЗ/ РЗИ – София за спешна оценка на риска за живота и здравето на хората – за незаконните сметища, за несъбраните битови и промишлени отпадъци и нарушенията на Закона за управление на отпадъците и Закона за здравето. Време е за действия“, категоричен е Делян Пеевски.

          От формацията подготвят сигнали до компетентните органи за извършване на спешни проверки относно потенциалните рискове за здравето на гражданите, породени от несъбраните отпадъци.

          Преди дни и лидерът на ИТН Слави Трифонов поиска оставката на кмета на София по същите причини.

          Слави Трифонов призова за оставката на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука Слави Трифонов призова за оставката на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука

          - Реклама -

