Диана Хусеин: Доживях деня в Йордания да е по-скъпо, отколкото в България

„Доживях деня в Йордания да е по-скъпо, отколкото в България. Йордания, която е с големина от 89 000 квадратни километра, от които едва 11% се използват за земеделие, вече е достигнала етап, при който може да си доставя почти изцяло нужните количества плодове и зеленчуци.“

Това каза журналистката и международен анализатор Диана Хусеин, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Хусеин показа видеа от магазин за плодове и зеленчуци в Йордания и обясни, че там тарелка с малки чушки е на цена от под едно евро, докато у нас същите чушки били двойно по-скъпи. Даде и пример с чери доматите, които там стрували около едно евро за килограм, докато у нас били лукс.