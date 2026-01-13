Диана Хусеин: Доживях деня в Йордания да е по-скъпо, отколкото в България

Това каза журналистката и международен анализатор Диана Хусеин, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Хусеин показа видеа от магазин за плодове и зеленчуци в Йордания и обясни, че там тарелка с малки чушки е на цена от под едно евро, докато у нас същите чушки били двойно по-скъпи. Даде и пример с чери доматите, които там стрували около едно евро за килограм, докато у нас били лукс.
