      вторник, 13.01.26
          Димитър Байрактаров: Според социолозите хората обичат и си искат най-мразените политици

          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          През последните дни социолози ни представят политическата картина, която изразена в думи означава още от същото. Тоест, казват ни,че не можем да избираме. То и без това много хора казват, че ако изборите решаваха нещо, щяха да ги забранят. Това написа във Фейсбук бившият депутат и журналист Димитър Байрактаров. В поста си той допълва:

          Оказва се, че най-мразените политици, според социолозите, са си много обичани и дори хората си ги искат!

          Дали е така наистина!?

          Достатъчно е да серазходите до някой магазин за хранителни стоки и да чуете реалната оценка на хората към същите тези политици. Именно те са главните виновници, които ни набутаха насила в еврозоната, а сега сърбаме попарата от високите цени след въвеждаме на еврото.

          Дори и поповете в църквата не се посвениха пред Господ и свещите от един лев станаха едно евро. Те и погребенията са съдиране на три кожи от живите. Някой би извикал „За Бога братя, не умирайте!“.

          Да, не умирайте, защото, за да ви погребат на близките ви може да им се наложи да теглят заем от бързи кредити, а след това да не искат и да живеят.

          Важно е, че социолозите продължават да каканижат, че на изборите ще получим още от същото! НО, имало и едно голямо НО. И това НО е свързано с едно голямо НЕИЗВЕСТНО, което е свързано с евентуално участие на президента в предсрочните избори.

          И в този момент се виждат напрегнатите физиономии на социолозите, които гледат смаяно и не знаят какво да кажат. Картинката изведнъж излиза от всякакви наративи и алгоритми на говорене. Ами, ако сбъркат в прогнозите си, а утре президентът вземе законодателната и изпълнителната власт?

          Картинката изведнъж става тъжна. За… социолозите.

          Социолози: Чакаме да видим „скача ли Радев"?

          Последвайте Евроком в Google News

