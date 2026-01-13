Доналд Тръмп с остро послание към Иран: Продължете да протестирате – поемете властта над институциите си

Президента Доналд Тръмп отправи изключително остро и директно послание към протестиращите в Иран, като призова гражданите да продължат демонстрациите и да поемат контрол над държавните институции. Изявлението идва на фона на ескалиращо напрежение, жертви сред протестиращите и засилен международен натиск върху иранските власти.

„Ирански патриоти, ПРОДЪЛЖЕТЕ ДА ПРОТЕСТИРАТЕ – ПОЕМЕТЕ ВЛАСТТА НАД ИНСТИТУЦИИТЕ СИ!!!“ - Реклама -

В посланието си американският държавен глава заявява, че отговорните за насилието срещу цивилни ще бъдат подведени под отговорност, като призовава имената им да бъдат запомнени и документирани.

„Запазете имената на убийците и насилниците. Те ще платят висока цена.“

Тръмп подчертава, че е прекратил всички срещи с ирански официални представители, докато, по думите му, „безсмисленото убийство на протестиращи“ не бъде прекратено. Това представлява ясен сигнал за замразяване на дипломатическите контакти между Вашингтон и Техеран в настоящия момент.

„Отмених всички срещи с ирански официални лица, докато безсмисленото убийство на протестиращи СПРЕ.“

В края на изявлението си президентът на САЩ отправя послание, което беше възприето от анализатори като намек за външна подкрепа за протестното движение, без да се уточнява конкретна форма или механизъм.

„ПОМОЩТА Е НА ПЪТ. MIGA!!!“

Изявлението на Доналд Тръмп допълнително изостря напрежението между Съединените щати и Иран, като идва в момент, в който иранските власти са под силен вътрешен натиск, а международната общност следи внимателно развитието на ситуацията. Думите на американския президент бяха широко разпространени и предизвикаха силни реакции както сред поддръжниците на протестите, така и сред иранското ръководство.