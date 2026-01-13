НА ЖИВО
          България

          „ДПС-Ново начало" сезира министри и институции за кризата с боклука в София

          Снимка: Евроком
          Сподели
          Парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ изпрати официален сигнал до ключови държавни институции във връзка с усложняващата се ситуация със сметосъбирането в столицата. Документът е адресиран до министъра на околната среда и водите Манол Генов, министъра на здравеопазването Силви Кирилов, както и до ръководителите на РИОСВ – София Ирена Петкова и РЗИ – София Данчо Пенчев.

          От политическата сила настояват за спешна държавна намеса за овладяване на проблема с отпадъците в София. В сигнала се посочва: „Изяло в компетенциите на институциите, които ръководите, е да предприемете мерки – строги санкции, обявяване на извънредно положение и ангажиране на организационен ресурс на държавата за справяне с екологичната катастрофа и предстояща здравна криза.“

          От „ДПС-Ново начало“ определят ситуацията като недопустима за съвременна държава, подчертавайки, че „държавните институции наблюдават как столицата се превръща в сметище, а децата и възрастните хора не могат да се движат по улиците, заради планините от отпадъци“.

          В позицията си формацията отправя остри критики към столичния градоначалник. „Въпреки арогантните изказвания на кмета Терзиев, миризмата, хвьрчащите торбички, разлагащите се хранителни отпадъци и огромните купища по спирки на обществения транспорт, пред входове на жилищни и обществени сгради, разрастващите се сметища, не могат да бьдат изтрити с обещания“, се казва в текста до институциите.

          Парламентарната група предупреждава за опасност от разпространение на зарази и инфекции, които застрашават здравето на населението. Те декларират, че ще продължат ежедневно да изискват от името на гражданите прилагане на цялата строгост на закона.

          В заключение от „ДПС-Ново начало“ призовават за радикални действия по отношение на управлението на града: „Кметът на Столична община и екипът му не са в състояние, не знаят как и дори нямат чувство на отговорност пред гражданите на София, да признаят своята безпомощност и несъстоятелност. Трябва да бъдат отстранени. Държавата е тази, която трябва да се погрижи за решаване на проблема.“

