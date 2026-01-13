НА ЖИВО
          Два дни след инцидента Слави Трифонов с ултиматум към Скопие: Ще гледате ЕС през крив макарон

          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов реагира изключително остро на вандалския акт срещу българската дипломатическа мисия в Република Северна Македония. Повод за гнева му стана инцидентът, при който бе счупено стъклото на входа на посолството ни в Скопие.

          Трифонов изрази позицията си чрез публикация в социалната мрежа Фейсбук, където подчерта, че проблемът не се състои единствено в нанесените материални щети, а в демонстрираното отношение.

          Муцунски: България проявява тенденциозност в критиките към плана за малцинствата Муцунски: България проявява тенденциозност в критиките към плана за малцинствата

          „Не знам дали знаете, но някакъв човек в Северна Македония се е приближил до входната стъклена врата на българската дипломатическа мисия в Скопие, счупил стъклото и си тръгнал. Има го заснет на охранителните камери. Може би ще си кажете: какво пък толкоз – едно стъкло. Е, да де, ама въпросът не е в счупеното стъкло, а в отношението. Обикновено искаш да счупиш стъклото на този, дето не го харесваш, или пък направо си го мразиш“, написа Трифонов.

          Политикът припомни свое посещение в македонската столица преди години, когато е станал свидетел на огромен надпис с черни букви на стена срещу българското посолство, гласящ „БУГАРИ МРЕТЕ“. Според него оттогава досега не се наблюдава реална промяна в нагласите.

          „Много приказки са изприказвани, много опити са направени, и то основно от България, но подобряване на отношението на македонците към нас няма – и това е. “БУГАРИ МРЕТЕ“ си стои и македонците не щат да го изтрият“, допълва лидерът на ИТН.

          В заключение Слави Трифонов отправи директно послание към западната ни съседка, свързано с техните европейски амбиции и поведение.

          „Щом не щете, вие ще си стоите в Северна Македония, ще гледате глупавите, гнусни черни надписи, ще чупите от време на време по някое стъкло, ще мечтаете скришом да имате български паспорти, ще идвате по възможност на море в Слънчев бряг, ще пращате децата си да учат в България и ще гледате Европейския съюз през крив макарон. Щото, обективно погледнато, вие точно това заслужавате“, категоричен е той.

          Муцунски: България проявява тенденциозност в критиките към плана за малцинствата

