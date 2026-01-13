ЕС извика иранския посланик и подготвя нови санкции срещу Техеран

Европейският съюз извика иранския посланик в Брюксел заради реакцията на Ислямската република срещу националните протести в Иран, предаде АФП. Ходът на Брюксел идва на фона на нарастващото международно напрежение около действията на иранските власти срещу демонстрантите.

- Реклама -

Днес председателят на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС ускорява подготовката на допълнителни санкции срещу Иран.

„Блокът бързо пристъпва към изготвяне на нови ограничителни мерки заради потресаващия брой хора, които са били убити или ранени при правителствените репресии“, подчерта фон дер Лайен.

По думите ѝ насилието срещу мирни протестиращи е недопустимо, а Европейският съюз ще използва всички налични инструменти, за да потърси отговорност от иранските власти за действията им.