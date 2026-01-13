ЕС извика иранския посланик и подготвя нови санкции срещу Техеран

Европейският съюз извика иранския посланик в Брюксел заради реакцията на Ислямската република срещу националните протести в Иран, предаде АФП. Ходът на Брюксел идва на фона на нарастващото международно напрежение около действията на иранските власти срещу демонстрантите.
Днес председателят на Европейска комисияУрсула фон дер Лайен заяви, че ЕС ускорява подготовката на допълнителни санкции срещу Иран.
По думите ѝ насилието срещу мирни протестиращи е недопустимо, а Европейският съюз ще използва всички налични инструменти, за да потърси отговорност от иранските власти за действията им.
