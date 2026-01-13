НА ЖИВО
          Фолкер Тюрк: Исканията на иранския народ за справедливост трябва да бъдат чути

          Снимка: Facebook
          Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк изрази своето силно възмущение относно репресивните мерки, предприети срещу участниците в демонстрациите в Иран, заявявайки, че е „ужасен“ от ситуацията.

          Информацията за мащаба на насилието е тревожна. Позовавайки се на данни от неправителствени организации, световните агенции Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА, съобщават, че броят на жертвите от началото на протестната вълна вече надхвърля 600 души.

          В своето изявление върховният комисар подчерта необходимостта от незабавно преустановяване на агресията. „Този цикъл на ужасно насилие не може да продължава. Иранският народ и неговите искания за справедливост и равенство трябва да бъдат чути“, категоричен бе Тюрк.

