      вторник, 13.01.26
          Фон дер Лайен: ЕС готви нови санкции срещу Иран, Тръмп налага мита

          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че Европейският съюз ще предложи „бързо“ нови санкции срещу Иран. Реакцията идва вследствие на драстичното увеличаване на броя на жертвите, породено от репресиите срещу масовите протести в страната.

          „Нарастващият брой на жертвите в Иран е ужасяващ. Категорично осъждам прекомерната употреба на сила и продължаващото ограничаване на свободите“, заяви Фон дер Лайен.

          Тя подчерта решимостта на Брюксел да действа: „Допълнителни санкции срещу отговорните за репресиите ще бъдат предложени незабавно“.

          Успоредно с действията на Европа, Доналд Тръмп съобщи в социалната мрежа Truth Social, че въвежда 25% мита за всички държави, които извършват търговска дейност с Иран. Според разпространеното съобщение „всяка страна, която прави бизнес с Ислямска република Иран, ще плаща 25% мито върху всички транзакции от всякакъв вид със Съединените щати“. Тръмп уточни, че решението влиза в сила незабавно и не подлежи на преразглеждане.

          Междувременно службата за наблюдение на кораби Tanker Trackers информира, че Иран изглежда е освободил гръцкия танкер „Св. Никола“. Плавателният съд беше задържан през януари 2024 г., предаде Ройтерс. Техеран предприе действия по задържането на танкера, превозващ иракски суров петрол за Турция, като отговор на конфискацията на същия кораб и товара му от страна на САЩ през 2023 г. По това време плавателният съд се наричаше „Суец Раджан“. Тогава Иран предупреди Вашингтон, че действията им „няма да останат без отговор“. Към момента няма официален коментар от корабособственика.

