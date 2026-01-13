НА ЖИВО
          Френският посланик в Киев: Присъединяването на България към еврозоната е силно послание за европейската кауза

          Снимка: emerging-europe.com
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Бях посланик на Франция в Хърватия, когато страната влезе в Еврозоната и искам да ви кажа, че беше прекрасно. Това е много добре за европейския пазар, надявам се същото да се случи в България“.

          Това заяви Гаел Вейсиер, посланик на Франция в Киев, в интервю за France 24 по повод присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г.

          Вейсиер подчерта, че преминаването към единната европейска валута е деликатен процес, който изисква добро управление, но изрази увереност, че България може да повтори успешния хърватски опит.

          Преходът към еврото винаги е чувствителен момент, но в Хърватия той беше управляван много добре“, допълни френският дипломат.

          По думите му влизането на България в еврозоната представлява „много силно послание за европейската кауза“, която, както той подчерта, „напредва по един традиционен и предвиден от правилата на Европейския съюз начин“.

          Изявлението идва на фона на финалната подготовка на България за членство в еврозоната, което се разглежда от европейските партньори като ключова стъпка за задълбочаване на икономическата и политическата интеграция в ЕС.

