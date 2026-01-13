Геополитика на разсейването: между Венецуела, Иран и сянката на Гренландия

Текстът очертава картина на глобално напрежение, в което събитията не се развиват линейно, а чрез рязко преместване на фокуса от една гореща точка към друга. След отвличането на Николас Мадуро и спекулациите за следващи цели като Колумбия и Куба, вниманието внезапно се насочи към Гренландия – ход, който шокира не само Дания, но и почти цяла Европа. Това пренасочване не изглежда случайно, а по-скоро като част от стратегия за поддържане на постоянно външно напрежение, което заглушава предишни войнствени изявления и вътрешни проблеми в Съединените щати.

Венецуела се оказва пример за „брилянтна операция“, която така и не се състоя. Американските петролни компании не проявяват ентусиазъм да разработват венецуелските находища заради високите разходи и несигурността, а въоръжените граждански милиции, активирани от режима на Мадуро, създават допълнителен риск. Паралелно с това информационният хаос – слухове за арести, предателства и саботажи – показва, че директна военна намеса би била твърде скъпа и непредсказуема. По-реалистичният сценарий изглежда контрол върху ресурсите чрез икономически и политически натиск, а не чрез открита окупация.

Гренландия се появява като стратегическа изненада. Тя няма непосредствена военна цена, но носи огромно значение за контрола върху Арктика, ресурсите и бъдещите морски маршрути. Тук по-скоро става дума за геополитически сигнал, отколкото за план за незабавни действия.

Истинската ос на напрежението обаче остава Иран. Заплахите за военни действия са силни, но логистиката не ги подкрепя – американските самолетоносачи се намират далеч от региона, а реални ударни сили не са разположени в близост. Това подсказва, че реториката служи като инструмент за натиск, а не като подготовка за непосредствена война.

Протестите в Иран разкриват тънката граница между социално недоволство и опит за дестабилизация. Икономическите проблеми – инфлация, спад на валутата и намаляваща покупателна способност – са реални и пораждат недоволство. В същото време иранската държава ясно разграничава мирния протест от въоръжените действия, които възприема като тероризъм. Опитът от предишни вълни на протести и мощният репресивен апарат правят външната намеса изключително рискована.

Петролът остава най-точният барометър за напрежението. Покачването на цените показва тревога на пазарите, а притесненията на държавите от Персийския залив подсказват страх от вакуум във властта в Техеран. За тях познатият противник е по-предсказуем от хаоса, който би последвал при срив на режима.

Турция се оказва между два огъня. От една страна рискува да загуби значителен пазар в Иран, а от друга – да понесе тежък удар върху износа си към САЩ заради новите тарифи. Това обяснява дипломатическата ѝ активност и категоричното ѝ нежелание за военна намеса, както и търсенето на нови партньорства в региона.

Мълчанието на Москва и Пекин е показателно. То не е знак за слабост, а за изчакване и внимателна оценка на риска. Иран е твърде важен съюзник – както енергийно, така и стратегически – за да бъде оставен да падне без реакция.

В крайна сметка наблюдаваме етап на максимално напрежение с минимално действие. Хаосът се използва като инструмент, заплахите – като валута, а информацията – като оръжие. Събитията предстоят, но засега никой не бърза да хвърли монетата във въздуха.