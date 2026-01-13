НА ЖИВО
          Геополитика на разсейването: между Венецуела, Иран и сянката на Гренландия

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Текстът очертава картина на глобално напрежение, в което събитията не се развиват линейно, а чрез рязко преместване на фокуса от една гореща точка към друга. След отвличането на Николас Мадуро и спекулациите за следващи цели като Колумбия и Куба, вниманието внезапно се насочи към Гренландия – ход, който шокира не само Дания, но и почти цяла Европа. Това пренасочване не изглежда случайно, а по-скоро като част от стратегия за поддържане на постоянно външно напрежение, което заглушава предишни войнствени изявления и вътрешни проблеми в Съединените щати.

          Венецуела се оказва пример за „брилянтна операция“, която така и не се състоя. Американските петролни компании не проявяват ентусиазъм да разработват венецуелските находища заради високите разходи и несигурността, а въоръжените граждански милиции, активирани от режима на Мадуро, създават допълнителен риск. Паралелно с това информационният хаос – слухове за арести, предателства и саботажи – показва, че директна военна намеса би била твърде скъпа и непредсказуема. По-реалистичният сценарий изглежда контрол върху ресурсите чрез икономически и политически натиск, а не чрез открита окупация.

          Гренландия се появява като стратегическа изненада. Тя няма непосредствена военна цена, но носи огромно значение за контрола върху Арктика, ресурсите и бъдещите морски маршрути. Тук по-скоро става дума за геополитически сигнал, отколкото за план за незабавни действия.

          Истинската ос на напрежението обаче остава Иран. Заплахите за военни действия са силни, но логистиката не ги подкрепяамериканските самолетоносачи се намират далеч от региона, а реални ударни сили не са разположени в близост. Това подсказва, че реториката служи като инструмент за натиск, а не като подготовка за непосредствена война.

          Протестите в Иран разкриват тънката граница между социално недоволство и опит за дестабилизация. Икономическите проблеми – инфлация, спад на валутата и намаляваща покупателна способност – са реални и пораждат недоволство. В същото време иранската държава ясно разграничава мирния протест от въоръжените действия, които възприема като тероризъм. Опитът от предишни вълни на протести и мощният репресивен апарат правят външната намеса изключително рискована.

          Петролът остава най-точният барометър за напрежението. Покачването на цените показва тревога на пазарите, а притесненията на държавите от Персийския залив подсказват страх от вакуум във властта в Техеран. За тях познатият противник е по-предсказуем от хаоса, който би последвал при срив на режима.

          Турция се оказва между два огъня. От една страна рискува да загуби значителен пазар в Иран, а от друга – да понесе тежък удар върху износа си към САЩ заради новите тарифи. Това обяснява дипломатическата ѝ активност и категоричното ѝ нежелание за военна намеса, както и търсенето на нови партньорства в региона.

          Мълчанието на Москва и Пекин е показателно. То не е знак за слабост, а за изчакване и внимателна оценка на риска. Иран е твърде важен съюзник – както енергийно, така и стратегически – за да бъде оставен да падне без реакция.

          В крайна сметка наблюдаваме етап на максимално напрежение с минимално действие. Хаосът се използва като инструмент, заплахите – като валута, а информацията – като оръжие. Събитията предстоят, но засега никой не бърза да хвърли монетата във въздуха.

          Общество

          Изкуственият интелект вече може да прогнозира над 100 заболявания само чрез анализа на съня

          Красимир Попов -
          Нов модел с изкуствен интелект може да определи риска от развитие на повече от 100 здравословни състояния, като анализира качеството на съня на човека....
          Политика

          Вашингтон готви нова управленска рамка за Ивицата Газа, Младенов се очаква като ключова фигура във „втората фаза“ на примирието

          Красимир Попов -
          Администрацията на Доналд Тръмп се подготвя още в сряда да обяви нова управленска структура за Ивицата Газа, с цел преминаване към „втората фаза“ на...
          Политика

          Иран частично облекчи комуникационните ограничения, но интернетът и SMS услугите остават блокирани

          Красимир Попов -
          Иранските власти частично смекчиха ограниченията за населението, като за първи път от дни разрешиха изходящи телефонни обаждания към чужбина чрез мобилни телефони, съобщи Las...

