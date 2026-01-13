Георги Атанасов: Президентът е единствената възможност да се хвърли камък в блатото

„Президентът е единствената възможност да се хвърли камък в блатото. Румен Радев е единствената възможност нашият бардак да се разтресе.“

Това каза журналистът Георги Атанасов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Атанасов оставащата година от мандата на Румен Радев е ключът към загадката кога и дали той ще се включи. Гостът коментира и темата за начинът, по който ще се гласува на следващия предсрочен парламентарен вот. Според него големият проблем е не технологията, а това, че изборите ще се правят от служебен кабинет, излъчен от премиер от домовата книга.

Журналистът предсказа криза, свързана с еврозоната. По думите му може да се стигне до „баташко клане“ по отношение на цените. Той беше категоричен, че хората не могат да се лишат изцяло от използването на услуги, които пък непременно щели да се повишат като цена.