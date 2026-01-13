Глоби за 30 000 евро след въвеждането на еврото: проверките на НАП и КЗП се разширяват

Продължават засилените проверки на НАП и Комисията за защита на потребителите във връзка с въвеждането на еврото и спазването на правилата за ценообразуване и обозначаване на цените.

Контролните органи вече са разширили обхвата на инспекциите, като проверки се извършват не само в търговските обекти, но и в салони за красота, пунктове за технически прегледи и зони за платено паркиране. До момента наложените санкции възлизат на 30 000 евро, показват данните на институциите.

На този фон се очаква Координационният център към Механизма за еврото да предостави актуална информация за динамиката на цените и пазарните процеси след въвеждането на новата валута.

Днес се провежда и първото заседание на координационния център към област София, който ще подпомага наблюдението, контрола и координацията на институциите в цялата страна по време на преходния период.