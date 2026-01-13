НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 13.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Гръцките фермери затвориха „Кулата“, транспортните фирми губят десетки милиони

          0
          50
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Днес около 14:00 часа гръцките фермери напълно блокираха движението на тежкотоварни автомобили през граничния контролно-пропускателен пункт „Кулата – Промахон“.

          - Реклама -

          Блокадата е безсрочна, като към момента не е посочен конкретен срок за нейното прекратяване. През пункта не се пропускат камиони, а трафикът на тежкотоварни превозни средства е напълно преустановен.

          „Подигравка“: Гръцките фермери отказаха преговори с Мицотакис, започва пълна и безсрочна блокада на „Кулата“ „Подигравка“: Гръцките фермери отказаха преговори с Мицотакис, започва пълна и безсрочна блокада на „Кулата“

          Още тази сутрин шофьори на тежкотоварни камиони предупредиха, че са готови също да затворят границата с Гърция, ако проблемът с фермерските блокади не бъде решен до края на седмицата. Според тях ситуацията вече е критична и води до сериозни икономически щети.

          По първоначални оценки преките загуби за транспортния сектор надхвърлят 30 милиона евро, като щетите се трупат с всеки изминал час заради забавени доставки, пропуснати договори и престой на стотици камиони от двете страни на границата.

          Днес около 14:00 часа гръцките фермери напълно блокираха движението на тежкотоварни автомобили през граничния контролно-пропускателен пункт „Кулата – Промахон“.

          - Реклама -

          Блокадата е безсрочна, като към момента не е посочен конкретен срок за нейното прекратяване. През пункта не се пропускат камиони, а трафикът на тежкотоварни превозни средства е напълно преустановен.

          „Подигравка“: Гръцките фермери отказаха преговори с Мицотакис, започва пълна и безсрочна блокада на „Кулата“ „Подигравка“: Гръцките фермери отказаха преговори с Мицотакис, започва пълна и безсрочна блокада на „Кулата“

          Още тази сутрин шофьори на тежкотоварни камиони предупредиха, че са готови също да затворят границата с Гърция, ако проблемът с фермерските блокади не бъде решен до края на седмицата. Според тях ситуацията вече е критична и води до сериозни икономически щети.

          По първоначални оценки преките загуби за транспортния сектор надхвърлят 30 милиона евро, като щетите се трупат с всеки изминал час заради забавени доставки, пропуснати договори и престой на стотици камиони от двете страни на границата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Адв. Методи Лалов показа как столична полиция „пази“ предметите на престъпление

          Катя Илиева -
          Адв. Методи Лалов показа как столична полиция "пази" предметите на престъпление. Към приложените снимки, той написа: 09 РУ-СДВР. Така полицията "съхранява" имуществото, предмет на...
          Общество

          Пред екокатастрофа? Баржа с над 1100 тона химически торове потъна в Дунав до Свищов

          Никола Павлов -
          Баржа, натоварена с 1133 тона азотни химически торове, е потънала напълно в река Дунав в близост до румънския град Зимнич, съобщават местни медии. Случаят...
          Правосъдие

          Съдия от Русе се отказа от делото за нападението над директора на МВР

          Георги Петров -
          Съдия Явор Влахов от Окръжния съд в Русе си направи отвод по делото за нанесения побой над директора на МВР в града Николай Кожухаров....

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions