Гръцките фермери затвориха „Кулата“, транспортните фирми губят десетки милиони

Днес около 14:00 часа гръцките фермери напълно блокираха движението на тежкотоварни автомобили през граничния контролно-пропускателен пункт „Кулата – Промахон“.

Блокадата е безсрочна, като към момента не е посочен конкретен срок за нейното прекратяване. През пункта не се пропускат камиони, а трафикът на тежкотоварни превозни средства е напълно преустановен.

Още тази сутрин шофьори на тежкотоварни камиони предупредиха, че са готови също да затворят границата с Гърция, ако проблемът с фермерските блокади не бъде решен до края на седмицата. Според тях ситуацията вече е критична и води до сериозни икономически щети.

По първоначални оценки преките загуби за транспортния сектор надхвърлят 30 милиона евро, като щетите се трупат с всеки изминал час заради забавени доставки, пропуснати договори и престой на стотици камиони от двете страни на границата.