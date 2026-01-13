НА ЖИВО
          Общество

          Грипната вълна удари Варна: първата област с противоепидемични мерки и онлайн обучение

          Снимка: БГНЕС
          Варна стана първата област в страната, която въвежда противоепидемични мерки заради рязкото увеличение на заболелите от грип. Ограниченията влизат в сила от сряда.

          Сред основните мерки са временното спиране на свижданията в лечебните заведения и отлагането на плановите операции. Учениците в област Варна преминават към онлайн обучение в периода от 14 до 20 януари включително, като след това местният кризисен щаб ще направи нова оценка дали мерките да бъдат удължени.

          Временно се преустановяват още детските имунизации и профилактичните консултации. Детските градини и яслите ще продължат да работят, но при засилен медицински контрол и наблюдение.

          На този фон още шест големи региона са под заплаха от грипна епидемия – Силистра, Добрич, Перник, Бургас, София-област и Смолян. По данни на РЗИ заболеваемостта е достигнала 239 на 10 000 души, което вече е наложило въвеждане на онлайн обучение за учениците в някои от засегнатите райони.

          Натоварването в лекарските кабинети е типично за сезона, но се отчита по-висока заболяемост сред децата и учениците, съобщи общопрактикуващият лекар д-р Николай Христов в ефира на „Здравей, България“.

          „При по-големите пациенти няма сериозен наплив, какъвто се наблюдава в детската и ученическата възраст“, уточни д-р Христов.

          Официално потвърдените случаи на грип засега са малко.

          „От вчера има един лабораторно доказан случай на грип“, съобщи лекарят, като подчерта, че симптомите при болните са по-тежки от обичайното.

          По думите му грипът тази година е значително по-заразен, протича с висока температура, силни болки в костите и мускулите, а при по-малките деца често се наблюдава и повръщане.

          „Процентът на ваксинираните деца е нищожен“, подчерта д-р Николай Христов, като посочи това като една от причините заболяването да засяга основно най-малките.

          - Реклама -

