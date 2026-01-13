НА ЖИВО
      вторник, 13.01.26
          Густаво Бусато: ЦСКА не може да се обясни, трябва да се почувства

          "Всеки път, когато стъпвах на терена, оставях не само работата си, но и сърцето си. Днес, с тежко сърце, се сбогувам, но с истината, че винаги съм се стремял да дам най-доброто от себе си" - заяви вратарят по повод раздялата си с "червените"

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Вратарят Густаво Бусато се сбогува емоционално с ЦСКА. Бразилецът се превърна в чужденеца с най-много мачове в историята на „армейците“ – 204. Той пристигна на „Армията“ през лятото на 2019 г. и по време на престоя си в клуба спечели Купата на България.

          „Днес слагам край на една глава от живота си.

          Почти 7 години живеех интензивно за ЦСКА. Всеки път, когато стъпвах на терена, оставях не само работата си, но и сърцето си. Днес, с тежко сърце, се сбогувам, но с истината, че винаги съм се стремял да дам най-доброто от себе си.

          Тук семейството ми растеше, роди се дъщеря ми и аз също се развивах. Получих невъобразими благословии. Играх на европейски първенства срещу велики отбори, мачове и квалификации, които ще останат в историята, не само моята, но и на клуба.

          Станах чуждестранният играч с най-много мачове за клуба, в допълнение към други рекорди, които постигнах с помощта на моите съотборници.

          Винаги ще пазя в сърцето си цялата обич, която получих тук, особено от децата, които ме гледаха по най-искрения си начин.

          Спомените ще бъдат запазени и записани завинаги; никой не може да изтрие това.

          Благодаря на Бог, без Него нищо от това нямаше да е възможно, на всички играчи, треньорски щаб и служители през всичките години, които работиха тук, и на приятелите, които създадох в тази страна, които ще нося със себе си цял живот.

          И винаги ще бъда благодарен, защото ЦСКА не може да се обясни, трябва да се почувства. И тази емблема винаги ще бъде почитана от мен“.

