      вторник, 13.01.26
          Хулио Веласкес: Днес се игра много трудно, заради вятъра и сухия терен

          „Нямам коментар за футболиста на Ботев. Не коментирам играчи, имащи договори с други клубове. Фокусът е върху моите играчи“ - допълни испанецът за информацията от пловдивския тим, че представители на Левски са влезли в нерегламентиран контакт с Армстронг Око-Флекс

          Снимка: БГНЕС
          Треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели, че мачът с Ниредхаза е бил прекрасна тренировка за неговия тим. Той обаче остана притеснен за състоянието на Оливер Камдем, който получи травма през първата част на проверката.

          „Най-лошото е, че се контузи Камдем. Във връзка с останалото в срещата още една тренировка с нас. Момчетата натрупаха игрови минути, което е важно на този етап. Днес се игра много трудно вследствие на вятъра. Теренът също бе много сух по същата причина. Но момчетата показаха добро отношение, постараха се в мача и още веднъж да повторя – натрупаха игрови минути“, започна Веласкес.

          „Днес беше много трудно. Доста ме затрудниха условията да покажем това, което искахме като модел и начин на игра. В крайна сметка това е част от играта и ситуацията. Евертон Бала получи контузия по време на тренировка преди няколко дни. Целият щаб бе уплашен, но всичко се размина с уплаха. В четвъртък или петък ще влезе в нормален ритъм с отбора“, продължи треньорът.

          „Рупанов напусна вчера лагера на отбора. Докато всичко не е официално, че имаме споразумение да подпише с друг отбор. Преди да продължа нататък искам да благодаря за отношение и усилията му от първия ден, в който е с нас. Искам да му пожелая всичко най-добро и много късмет. Със сигурност с излизането на Рупанов ще търсим друг вариант и клубът ще подпише с негов заместник“, каза още Веласкес.

          „На първо място искам да кажа, че съм доволен как работят всички момчета. Много добра работа се върши. Пазарът е динамичен, всичко може да се случи. В постоянен контакт съм с ръководството на клуба и както има напускащи вероятно ще има и пристигащи футболисти. Както казах и преди да започнем подготовката, като минимум трябва да запазим нивото, на което сме, и ако е възможно да се подобрим. Но изключително важно е екосистемата, която има в съблекалнята и е изключително позитивна. Важно е да запазим това, което имаме в съблекалнята и относно футболната част какво може да се подобри“, продължи Веласкес.

          „Нямам коментар относно футболиста на Ботев. Не коментирам играчи, които имат договори с други клубове. Фокусът е върху моите играчи“, завърши треньорът, след като по-рано стана ясно, че пловдивчани ще сезират БФС във връзка с неправомерно изразен интерес на Левски към Армстронг Око-Флекс

