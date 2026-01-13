Иран частично облекчи комуникационните ограничения, но интернетът и SMS услугите остават блокирани

Иранските власти частично смекчиха ограниченията за населението, като за първи път от дни разрешиха изходящи телефонни обаждания към чужбина чрез мобилни телефони, съобщи Las Vegas Sun.

В същото време ограниченията върху интернет достъпа остават в сила, а SMS услугите не са възстановени, на фона на продължаващите протести срещу властта. По последни данни броят на жертвите е нараснал до най-малко 646 убити.

Въпреки частичното възстановяване на мобилните обаждания, комуникацията остава еднопосочна – хората в Иран са могли да се свързват с чужбина, но входящите обаждания от чужбина към страната не са били възможни.

Свидетели, говорили при условие за анонимност от страх от репресии, посочват, че SMS съобщенията продължават да не функционират, а достъпът до международни интернет сайтове е блокиран. Потребителите имат възможност единствено да използват локални връзки към одобрени от правителството уебстраници.

Все още не е ясно дали властите ще пристъпят към допълнително разхлабване на мерките, след като в късните часове на 8 януари комуникациите в страната бяха напълно прекъснати, както вътрешните, така и връзките с външния свят.