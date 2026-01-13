НА ЖИВО
          Иран частично облекчи комуникационните ограничения, но интернетът и SMS услугите остават блокирани

          Снимка: dpa Keystone
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Иранските власти частично смекчиха ограниченията за населението, като за първи път от дни разрешиха изходящи телефонни обаждания към чужбина чрез мобилни телефони, съобщи Las Vegas Sun.

          В същото време ограниченията върху интернет достъпа остават в сила, а SMS услугите не са възстановени, на фона на продължаващите протести срещу властта. По последни данни броят на жертвите е нараснал до най-малко 646 убити.

          Въпреки частичното възстановяване на мобилните обаждания, комуникацията остава еднопосочна – хората в Иран са могли да се свързват с чужбина, но входящите обаждания от чужбина към страната не са били възможни.

          Свидетели, говорили при условие за анонимност от страх от репресии, посочват, че SMS съобщенията продължават да не функционират, а достъпът до международни интернет сайтове е блокиран. Потребителите имат възможност единствено да използват локални връзки към одобрени от правителството уебстраници.

          Все още не е ясно дали властите ще пристъпят към допълнително разхлабване на мерките, след като в късните часове на 8 януари комуникациите в страната бяха напълно прекъснати, както вътрешните, така и връзките с външния свят.

          - Реклама -

