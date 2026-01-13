Иск: смъртно наказание за бившия президент на Южна Корея

Специалният прокурор на Южна Корея поиска смъртно наказание за бившия президент Юн Сук-йол по обвинение в организиране на противодържавен метеж заради краткото военно положение, въведено от него през декември 2024 г., предаде „Асошиейтед прес“. Искането беше направено от екипа на специалния прокурор Чо Еун-сук по време на последното заседание по делото срещу Юн в Централния окръжен съд в Сеул.

Юн Сук-йол беше официално отстранен от длъжност през април миналата година. Освен за въвеждането на военно положение, той е подсъдим и по редица други обвинения, свързани със скандали по време на управлението му.

Обвинението срещу него в оглавяване на метеж е най-тежкото от всички, които са му повдигнати. Очаква се присъдата да бъде прочетена през февруари.

Юн твърди, че издаденият от него указ е бил отчаян, но мирен опит да повиши общественото съзнание за заплахата, която според него представлява либералната опозиционна Демократична партия. По думите му формацията е използвала законодателното си мнозинство, за да възпрепятства управленския му дневен ред и да дестабилизира държавата.

Юн нарече контролирания от опозицията парламент „бърлога на разбойници и противодържавни сили“.

След драматични сцени в нощта на военното положение в пленарната зала успяха да влязат достатъчен брой опозиционни депутати, както и народни представители от партията на президента, след като си пробиха път. Заедно те гласуваха решение за отмяна на указа на Юн, с което военното положение беше прекратено.