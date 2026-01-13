Иран е подложен на пълна информационна и комуникационна блокада, чиято цел е не само да се овладее сигурността, но и да се прикрият мащабите на бруталните репресии срещу населението. Независимият телевизионен канал Iran International, базиран във Великобритания, разкри стряскащи данни за случващото се в Ислямската република, позовавайки се на вътрешни източници и щателно проверени свидетелства.

Въпреки че властите в Техеран са ограничили достъпа до интернет и заплашват журналисти, редакционният екип на медията е успял да събере доказателства чрез източници, близки до Върховния съвет за национална сигурност, президентската администрация и самата Иранска революционна гвардия в градове като Машхад, Керманшах и Исфахан. Анализирани са данни от медицински центрове и разкази на очевидци.

„Въз основа на тези прегледи стигнахме до следните заключения: при най-голямото убийство в съвременната история на Иран – извършено основно през две последователни нощи, четвъртък и петък, 8 и 9 януари – са убити най-малко 12 000 души“, съобщават от Iran International.

Според разследването, стрелбата е извършвана главно от сили на Иранската революционна гвардия и паравоенната организация „Басидж“. Сухопътни части са били разположени в населените с кюрди провинции в Западен Иран. Информацията сочи, че действията са били организирани, а не спорадични, като заповедта за откриване на огън е дошла директно от Върховния съвет за национална сигурност с одобрението на върховния лидер аятолах Али Хаменей.

„По отношение на географския обхват, интензивността на насилието и броя на смъртните случаи в кратък период от време, това убийство е безпрецедентно в историята на Иран“, допълват от редакцията.

Жертвите са предимно млади хора под 30-годишна възраст. До момента консервативните оценки на организации като HRANA сочеха за около 500 убити, но новите данни разкриват много по-мрачна картина. Разпространяват се и видеокадри, за които се твърди, че са заснети от самите сили за сигурност, показващи подигравателно отношение към телата на загиналите.

Към 13 януари стотици вестници в страната са спрели работа, а малкото активни новинарски сайтове са под строга цензура.

„Това не е „контрол на кризата“. Това е признание за страха, че истината ще бъде разкрита“, заявяват от медията и поемат ангажимент да документират всяко име: „Iran International се ангажира да уточни тази цифра с помощта на своята аудитория – чрез събиране на документация, кръстосана проверка на отчетите и постоянна проверка на информацията – така че нито едно име да не бъде пропуснато и нито едно семейство на жертва да не остане незабелязано“.

Протестите, които доведоха до тези събития, започнаха на 28 декември 2025 г. след срив на местната валута, но бързо прераснаха в общонационален бунт срещу режима.