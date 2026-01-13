ИТН: Искаме 100% машинно гласуване, но не с тези устройства

„Има такъв народ“ се обяви за изцяло машинно гласуване, но с различен тип технология от използваната досега. Това заяви пред журналисти заместник-председателят на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов.
Той припомни, че ИТН е първата политическа формация в 51-вото Народно събрание, която още при неговото конституиране е инициирала и внесла промени в Изборния кодекс.
По думите му от партията очакват подкрепа от всички политически сили, които заявяват, че са „за“ машинното гласуване.
Балабанов обясни, че в предложения от ИТН законопроект се залага на сканиращи устройства, които да заменят сегашните машини.
