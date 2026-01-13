НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 13.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ИТН: Искаме 100% машинно гласуване, но не с тези устройства

          0
          69
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Има такъв народ“ се обяви за изцяло машинно гласуване, но с различен тип технология от използваната досега. Това заяви пред журналисти заместник-председателят на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов.

          „Искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини, а със сканиращи устройства“, подчерта Балабанов.

          - Реклама -

          Той припомни, че ИТН е първата политическа формация в 51-вото Народно събрание, която още при неговото конституиране е инициирала и внесла промени в Изборния кодекс.

          „Законопроектът на ИТН беше първи по темата“, каза още Балабанов.

          По думите му от партията очакват подкрепа от всички политически сили, които заявяват, че са „за“ машинното гласуване.

          „Възраждане“ е за 100% машинно гласуване, не чака третия мандат (ВИДЕО) „Възраждане“ е за 100% машинно гласуване, не чака третия мандат (ВИДЕО)

          Балабанов обясни, че в предложения от ИТН законопроект се залага на сканиращи устройства, които да заменят сегашните машини.

          „В законопроекта на ИТН искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини, с които в момента гласуваме, а със сканиращи устройства, които имаме готовност да бъдат интегрирани в секциите, където българските избиратели ще дадат своя глас“, заяви той.

          „Има такъв народ“ се обяви за изцяло машинно гласуване, но с различен тип технология от използваната досега. Това заяви пред журналисти заместник-председателят на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов.

          „Искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини, а със сканиращи устройства“, подчерта Балабанов.

          - Реклама -

          Той припомни, че ИТН е първата политическа формация в 51-вото Народно събрание, която още при неговото конституиране е инициирала и внесла промени в Изборния кодекс.

          „Законопроектът на ИТН беше първи по темата“, каза още Балабанов.

          По думите му от партията очакват подкрепа от всички политически сили, които заявяват, че са „за“ машинното гласуване.

          „Възраждане“ е за 100% машинно гласуване, не чака третия мандат (ВИДЕО) „Възраждане“ е за 100% машинно гласуване, не чака третия мандат (ВИДЕО)

          Балабанов обясни, че в предложения от ИТН законопроект се залага на сканиращи устройства, които да заменят сегашните машини.

          „В законопроекта на ИТН искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини, с които в момента гласуваме, а със сканиращи устройства, които имаме готовност да бъдат интегрирани в секциите, където българските избиратели ще дадат своя глас“, заяви той.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Адв. Методи Лалов показа как столична полиция „пази“ предметите на престъпление

          Катя Илиева -
          Адв. Методи Лалов показа как столична полиция "пази" предметите на престъпление. Към приложените снимки, той написа: 09 РУ-СДВР. Така полицията "съхранява" имуществото, предмет на...
          Общество

          Пред екокатастрофа? Баржа с над 1100 тона химически торове потъна в Дунав до Свищов

          Никола Павлов -
          Баржа, натоварена с 1133 тона азотни химически торове, е потънала напълно в река Дунав в близост до румънския град Зимнич, съобщават местни медии. Случаят...
          Правосъдие

          Съдия от Русе се отказа от делото за нападението над директора на МВР

          Георги Петров -
          Съдия Явор Влахов от Окръжния съд в Русе си направи отвод по делото за нанесения побой над директора на МВР в града Николай Кожухаров....

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions