ИТН: Искаме 100% машинно гласуване, но не с тези устройства

„Има такъв народ“ се обяви за изцяло машинно гласуване, но с различен тип технология от използваната досега. Това заяви пред журналисти заместник-председателят на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов.

„Искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини, а със сканиращи устройства", подчерта Балабанов.

Той припомни, че ИТН е първата политическа формация в 51-вото Народно събрание, която още при неговото конституиране е инициирала и внесла промени в Изборния кодекс.

„Законопроектът на ИТН беше първи по темата“, каза още Балабанов.

По думите му от партията очакват подкрепа от всички политически сили, които заявяват, че са „за“ машинното гласуване.

Балабанов обясни, че в предложения от ИТН законопроект се залага на сканиращи устройства, които да заменят сегашните машини.