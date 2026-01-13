Изкуственият интелект вече може да прогнозира над 100 заболявания само чрез анализа на съня

Нов модел с изкуствен интелект може да определи риска от развитие на повече от 100 здравословни състояния, като анализира качеството на съня на човека. Става дума за SleepFM – голям езиков модел (LLM), разработен от изследователи от Станфордския университет в Калифорния.
Моделът анализира мозъчната активност, сърдечния ритъм, дишането, движенията на краката и очите по време на сън, за да изгради комплексна оценка на бъдещия здравен риск. Според учените това превръща съня в един от най-богатите източници на медицинска информация, която досега не е използвана пълноценно.
В изследване, публикувано в престижното научно списание Nature, екипът е обучил SleepFM с над 580 000 часа данни за съня, събрани от 65 000 пациенти в периода 1999–2024 г. Данните идват от специализирани клиники за изследване на съня и са били разделени на интервали от по пет секунди, които са служили като „думи“ при обучението на езиковия модел.
Тези физиологични сигнали са били комбинирани със здравните досиета на пациентите, което е позволило на модела да прогнозира бъдещи заболявания с изключително висока точност.
Според резултатите, SleepFM е бил точен в поне 80% от случаите при предсказване на развитието на болестта на Паркинсон, болестта на Алцхаймер, деменция, хипертонична болест на сърцето, инфаркт, рак на простатата и рак на гърдата. Още по-впечатляващо е, че моделът е предсказал смъртта на пациенти в 84% от случаите.
При други състояния – като хронично бъбречно заболяване, инсулт и аритмия – точността е малко по-ниска, но все пак остава около 78%, което учените определят като изключително висок резултат за прогностичен модел.
Изследователите подчертават, че ключът към високата точност е комбинацията от всички сигнали, а не анализът им поотделно. Например несинхронизирани телесни реакции – мозък, който изглежда заспал, но сърце, което показва активност на будност – са били ясен индикатор за повишен здравен риск.
От Станфорд съобщават, че следващата стъпка е интегрирането на данни от преносими устройства – като смарт часовници и фитнес гривни – с цел още по-прецизно прогнозиране.
Учените обаче подчертават важно ограничение: всички участници в изследването вече са имали съмнения за здравословни проблеми, тъй като са били пациенти в клиники за сън. Това означава, че резултатите все още не могат директно да се обобщят за цялото население.
Въпреки това, изследването показва, че сънят може да се превърне в мощен диагностичен инструмент, а изкуственият интелект – в ранен „детектор“ на болести, години преди появата на симптоми.