      вторник, 13.01.26
          Правосъдие

          Южнокорейски съд ще обяви решението по делото срещу Юн Сук Йол на 19 февруари

          Снимка: AP
          Южнокорейски съд възнамерява да обяви решението си на 19 февруари по делото срещу Юн Сук Йол, свързано с обявяването на военно положение през декември 2024 г., предаде информационната агенция Йонхап.

          Съдебната инстанция планира да постанови присъдата именно на тази дата, като случаят е сред най-значимите политико-правни процеси в страната през последните години и е пряко свързан с действията на бившия държавен глава по време на извънредната ситуация в края на 2024 г.

