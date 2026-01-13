Южнокорейски съд ще обяви решението по делото срещу Юн Сук Йол на 19 февруари

Южнокорейски съд възнамерява да обяви решението си на 19 февруари по делото срещу Юн Сук Йол, свързано с обявяването на военно положение през декември 2024 г., предаде информационната агенция Йонхап.

- Реклама -

Съдебната инстанция планира да постанови присъдата именно на тази дата, като случаят е сред най-значимите политико-правни процеси в страната през последните години и е пряко свързан с действията на бившия държавен глава по време на извънредната ситуация в края на 2024 г.