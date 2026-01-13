НА ЖИВО
      вторник, 13.01.26
          Европа Политика

          Кипър започна независимо разследване за предполагаеми нарушения във финансирането на кампанията на президента Христодулидис

          Снимка: БГНЕС
          Главният прокурор на Кипър Йоргос Савидис назначи бившия съдия от Върховния съд Андреас Пасхалидис за независим наказателен разследващ по повод видеозапис, появил се миналата седмица, съобщава Cyprus Mail.

          Във видеото се съдържат твърдения за нарушения на законодателството за финансиране на предизборни кампании, които засягат президента на Кипър Никос Христодулидис и негови близки сътрудници.

          Андреас Пасхалидис, на 79 години, е родом от Пафос. Той започва юридическата си практика през 1973 г., назначен е за съдия през 1988 г., а през 2009 г. става член на Върховния съд. В миналото е бил и член на независимата комисия за жалби срещу полицията.

          Видеото се появява за първи път на 8 януари в социалната платформа X, публикувано от профил с псевдоним EmilyTanalyst и името Emily Thompson. В него се виждат вече бившият началник на кабинета на президента — Хараламбос Хараламбус, както и бившият министър Йоргос Лакотрýпис.

          Двамата обясняват как са използвали и възнамерявали да продължат да използват парични дарения в брой, за да заобикалят законите за финансиране на предизборни кампании.

          Според съдържанието на записа, дарения от олигарси, заплашени от включване в международни санкционни списъци, биха довели до политическа защита от страна на Христодулидис и съдействие за избягване на санкции на ЕС.

          Във видеото се появява и главният изпълнителен директор на строителната компания CyfieldЙоргос Хрисохос, който твърди:

          че плаща по 250 000 евро годишно за достъп до правителството.

          Записът съдържа и твърдения, че органът за социална подкрепа, управляван по това време от първата дама Филипа Карсера Христодулидис, е бил използван от дарители като механизъм за осигуряване на благоволението на президента чрез финансиране на фонд за подпомагане на студенти от социално слаби семейства.

          В резултат на разкритията:

          • Филипа Карсера Христодулидис подаде оставка като председател на органа за социална подкрепа
          • Хараламбос Хараламбус напусна поста си на началник на кабинета на президента

          Назначаването на независим разследващ бележи следващ етап в случая, който кипърските власти определят като едновременно криминален и въпрос на институционална почтеност, с потенциални последици за най-високите нива на властта в страната.

