НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 13.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Комисията по конституционни въпроси обсъжда промени в Изборния кодекс на 14 януари

          0
          6
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          На 14 януари парламентарната Комисия по конституционни въпроси ще обсъди предложените от политическите партии промени в Изборния кодекс, предаде парламентарният репортер на БГНЕС.

          - Реклама -

          На заседанието ще бъде разгледан на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен на 18 декември 2025 г. от Надежда Георгиева Йорданова и група народни представители. Паралелно с това комисията ще подложи на второ гласуване общ законопроект, обединяващ вече приетите на първо четене на 8 януари 2025 г. предложения, внесени от Костадин Костадинов, както и законопроекти на Тошко Йорданов и Атанас Зафиров.

          Изцяло машинното гласуване се очертава като едно от основните спорни полета в дебата. Именно за такъв модел настояват опозиционните партии, които поставиха темата и по време на консултациите при президента, проведени малко преди коледните празници.

          От ГЕРБ-СДС обаче са на позиция, че промени в изборното законодателство два месеца преди евентуален вот са неуместни. Народният представител Делян Добрев припомни, че подобен подход противоречи на препоръките на Венецианската комисия и подчерта, че 51-вото Народно събрание е разполагало с достатъчно време за действия.

          „Който е имал някакви идеи, свързани с изборите, да ги беше направил по-рано“, обобщи Добрев.

          Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев отново потвърди позицията на формацията си за 100% машинно гласуване на предстоящия вот.

          „Смятаме, че парламентът трябва да разгледа Изборния кодекс в максимално кратки срокове“, заяви Василев.

          Партия Възраждане също застана зад изцяло машинното гласуване и премахването на хартиените бюлетини. По думите на Петър Петров, хартиеното гласуване е източник на сериозни нарушения.

          „Хартиеното гласуване показва единствено огромни нарушения на закона“, посочи той, като допълни, че държавата разполага с техническа възможност за осигуряване на машините, но не и на нов тип сканиращи устройства.

          От Има такъв народ също подкрепят 100% машинно гласуване, но с различен технологичен модел. Според тях настоящите машини трябва да бъдат заменени със сканиращи устройства.

          „В законопроекта на ИТН искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини, с които в момента гласуваме, а със сканиращи устройства, които имаме готовност да бъдат интегрирани в секциите“, заяви заместник-председателят на парламентарната група Станислав Балабанов.

          Очаква се дебатът в комисията да очертае ключовите сблъсъци между управляващи и опозиция, като темата за начина на гласуване отново се превръща в централен политически въпрос на прага на евентуални предсрочни избори.

          На 14 януари парламентарната Комисия по конституционни въпроси ще обсъди предложените от политическите партии промени в Изборния кодекс, предаде парламентарният репортер на БГНЕС.

          - Реклама -

          На заседанието ще бъде разгледан на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен на 18 декември 2025 г. от Надежда Георгиева Йорданова и група народни представители. Паралелно с това комисията ще подложи на второ гласуване общ законопроект, обединяващ вече приетите на първо четене на 8 януари 2025 г. предложения, внесени от Костадин Костадинов, както и законопроекти на Тошко Йорданов и Атанас Зафиров.

          Изцяло машинното гласуване се очертава като едно от основните спорни полета в дебата. Именно за такъв модел настояват опозиционните партии, които поставиха темата и по време на консултациите при президента, проведени малко преди коледните празници.

          От ГЕРБ-СДС обаче са на позиция, че промени в изборното законодателство два месеца преди евентуален вот са неуместни. Народният представител Делян Добрев припомни, че подобен подход противоречи на препоръките на Венецианската комисия и подчерта, че 51-вото Народно събрание е разполагало с достатъчно време за действия.

          „Който е имал някакви идеи, свързани с изборите, да ги беше направил по-рано“, обобщи Добрев.

          Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев отново потвърди позицията на формацията си за 100% машинно гласуване на предстоящия вот.

          „Смятаме, че парламентът трябва да разгледа Изборния кодекс в максимално кратки срокове“, заяви Василев.

          Партия Възраждане също застана зад изцяло машинното гласуване и премахването на хартиените бюлетини. По думите на Петър Петров, хартиеното гласуване е източник на сериозни нарушения.

          „Хартиеното гласуване показва единствено огромни нарушения на закона“, посочи той, като допълни, че държавата разполага с техническа възможност за осигуряване на машините, но не и на нов тип сканиращи устройства.

          От Има такъв народ също подкрепят 100% машинно гласуване, но с различен технологичен модел. Според тях настоящите машини трябва да бъдат заменени със сканиращи устройства.

          „В законопроекта на ИТН искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини, с които в момента гласуваме, а със сканиращи устройства, които имаме готовност да бъдат интегрирани в секциите“, заяви заместник-председателят на парламентарната група Станислав Балабанов.

          Очаква се дебатът в комисията да очертае ключовите сблъсъци между управляващи и опозиция, като темата за начина на гласуване отново се превръща в централен политически въпрос на прага на евентуални предсрочни избори.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ЕС извика иранския посланик и подготвя нови санкции срещу Техеран

          Красимир Попов -
          Европейският съюз извика иранския посланик в Брюксел заради реакцията на Ислямската република срещу националните протести в Иран, предаде АФП. Ходът на Брюксел идва на...
          Общество

          Още два черни лешояда са открити отровени в Котленската планина

          Красимир Попов -
          Нови два черни лешояда са открити отровени днес в района на Котленската планина, с което общият брой на загиналите птици достига седем. Това съобщи...
          Политика

          Националният борд по водите обсъди кризисни проблеми с водоснабдяването в Ямболско, Пернишко и Великотърновско

          Красимир Попов -
          Националният борд по водите разгледа сериозни проблеми с водоснабдяването в областите Ямбол, Перник и Велико Търново. На свое редовно заседание, ръководено от заместник министър-председателя...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions