Комисията по конституционни въпроси обсъжда промени в Изборния кодекс на 14 януари

На 14 януари парламентарната Комисия по конституционни въпроси ще обсъди предложените от политическите партии промени в Изборния кодекс, предаде парламентарният репортер на БГНЕС.

На заседанието ще бъде разгледан на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен на 18 декември 2025 г. от Надежда Георгиева Йорданова и група народни представители. Паралелно с това комисията ще подложи на второ гласуване общ законопроект, обединяващ вече приетите на първо четене на 8 януари 2025 г. предложения, внесени от Костадин Костадинов, както и законопроекти на Тошко Йорданов и Атанас Зафиров.

Изцяло машинното гласуване се очертава като едно от основните спорни полета в дебата. Именно за такъв модел настояват опозиционните партии, които поставиха темата и по време на консултациите при президента, проведени малко преди коледните празници.

От ГЕРБ-СДС обаче са на позиция, че промени в изборното законодателство два месеца преди евентуален вот са неуместни. Народният представител Делян Добрев припомни, че подобен подход противоречи на препоръките на Венецианската комисия и подчерта, че 51-вото Народно събрание е разполагало с достатъчно време за действия.

„Който е имал някакви идеи, свързани с изборите, да ги беше направил по-рано“, обобщи Добрев.

Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев отново потвърди позицията на формацията си за 100% машинно гласуване на предстоящия вот.

„Смятаме, че парламентът трябва да разгледа Изборния кодекс в максимално кратки срокове“, заяви Василев.

Партия Възраждане също застана зад изцяло машинното гласуване и премахването на хартиените бюлетини. По думите на Петър Петров, хартиеното гласуване е източник на сериозни нарушения.

„Хартиеното гласуване показва единствено огромни нарушения на закона“, посочи той, като допълни, че държавата разполага с техническа възможност за осигуряване на машините, но не и на нов тип сканиращи устройства.

От Има такъв народ също подкрепят 100% машинно гласуване, но с различен технологичен модел. Според тях настоящите машини трябва да бъдат заменени със сканиращи устройства.

„В законопроекта на ИТН искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини, с които в момента гласуваме, а със сканиращи устройства, които имаме готовност да бъдат интегрирани в секциите“, заяви заместник-председателят на парламентарната група Станислав Балабанов.

Очаква се дебатът в комисията да очертае ключовите сблъсъци между управляващи и опозиция, като темата за начина на гласуване отново се превръща в централен политически въпрос на прага на евентуални предсрочни избори.