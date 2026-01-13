Красимир Каракачанов: Идеологията на партиите в България отдавна залезе

Това каза председателят на ПП ВМРО Красимир Каракачанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Според Каракачанов от появата на НДСВ през 2001-а година у нас е станало модерно да се правят политически проекти. По думите му е логично партиите да възникват именно, защото защитават определена идеология.
Това каза председателят на ПП ВМРО Красимир Каракачанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Според Каракачанов от появата на НДСВ през 2001-а година у нас е станало модерно да се правят политически проекти. По думите му е логично партиите да възникват именно, защото защитават определена идеология.