      вторник, 13.01.26
          Политика

          Красимир Каракачанов: Идеологията на партиите в България отдавна залезе

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          “ Идеологията на партиите в България отдавна залезе. Почти няма партии в България, които да изповядват някаква ясна идеология. Разбира се, едните се пишат леви, другите десни, но те нямат нищо общо с идеологията.“

          Това каза председателят на ПП ВМРО Красимир Каракачанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според Каракачанов от появата на НДСВ през 2001-а година у нас е станало модерно да се правят политически проекти. По думите му е логично партиите да възникват именно, защото защитават определена идеология.

          „Зад тези проекти вече 25 години стоят определени политически интереси, както вътрешни, така и външни. Проектът „Продължаваме промяната“ си беше проект на Американското посолство, най-вероятно и на някакви американски по-специални структури или дълбоката държава на Байдън“, каза още гостът.

