Красимир Каракачанов: Идеологията на партиите в България отдавна залезе

“ Идеологията на партиите в България отдавна залезе. Почти няма партии в България, които да изповядват някаква ясна идеология. Разбира се, едните се пишат леви, другите десни, но те нямат нищо общо с идеологията.“

Това каза председателят на ПП ВМРО Красимир Каракачанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според Каракачанов от появата на НДСВ през 2001-а година у нас е станало модерно да се правят политически проекти. По думите му е логично партиите да възникват именно, защото защитават определена идеология.