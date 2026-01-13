НА ЖИВО
          Красимир Вълчев: Природните науки са най-пренебрегваната сфера в българското образование

          Снимка: stemcenter.bg
          Природните науки остават най-пренебрегваната област в българската образователна система, като близо една трета от учениците в VIII клас изобщо не ги изучават, защото са избрали учебни планове с интензивно чуждоезиково обучение. Това заяви в Чирпан Красимир Вълчев, министър на образованието и науката в оставка, цитиран от БНР.

          Той потвърди, че форматът на изпита по математика след VII клас остава непроменен, като няма да бъдат включвани задачи с елементи от природните науки.

          „Ще предложим техническа промяна на заповедта. Тя трябва да премине през едномесечно обществено обсъждане, така че окончателното ѝ утвърждаване ще бъде задача на следващия министър“, поясни Вълчев.

          Министърът допълни, че са били планирани и законодателни промени за по-голяма юридическа стабилност на актовете за изпитите, но времето на настоящия парламент вероятно няма да бъде достатъчно за тяхното приемане.

          За разлика от седмокласниците, учениците в X клас ще се явят на изпит по математика, който ще включва и елементи от природните науки, уточни Вълчев.

          Посещението му в Чирпан беше по повод официалното откриване на модерен STEM център в Професионалната гимназия по селско стопанство. Инвестицията е на стойност близо 230 000 лева, осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост.

          Снимка pgzemedelieweeblycom

          Директорът на гимназията Даниела Ангелова уточни, че новата база включва:

          „Кабинет по биология, химия и растениевъдство, измервателна лаборатория за изследване на почвата, растенията и качеството на храните, лаборатория по физика, електротехника и мехатроника, както и стая за почивка.“

          В момента в гимназията се обучават 399 ученици от VIII до XII клас, разпределени в пет професионални направления.

