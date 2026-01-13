НА ЖИВО
          Леден студ скова страната: Минус 16 градуса в Кнежа и под минус 23 на Мусала

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Изключително ниски температурни стойности бяха регистрирани на територията на България през изминалото денонощие, сочат последните данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Рекордьор сред населените места е град Кнежа, където термометрите показаха смразяващите минус 16,1 градуса.

          Сериозен студ бе отчетен и в редица други градове. В Чирпан и Разград бяха измерени минус 11,6 градуса, в Гоце Делчев температурата падна до минус 11,5, а в столицата София бяха регистрирани минус 10,9 градуса. Студено бе също във Велико Търново с минус 10,2 градуса, както и в Шумен и Кюстендил с минус 10,1. В Русе живакът достигна минус 10 градуса.

          В Северна България много населени места осъмнаха с температури под минус 9 градуса. В Плевен бяха отчетени минус 9,6, в Свищов – минус 8,8, в Ловеч – минус 8,4, а в Оряхово – минус 8 градуса. В южната част на страната Пловдив регистрира минус 7,5, Хасково – минус 8,1, а Стара Загора – минус 8,6 градуса.

          Дори по Черноморието времето бе мразовито, макар и с малко по-високи стойности. Във Варна бе измерена температура от минус 5,7, в Бургас – минус 3,9, в Ахтопол – минус 5,3, а на нос Калиакра – минус 4,7 градуса.

          Най-сурови са условията в планините, където температурите са значително по-ниски. Първенец по студ е връх Мусала с измерени минус 23,2 градуса. На връх Ботев термометрите отчетоха минус 21, на връх Мургаш – минус 15,1, а на Черни връх температурата падна до минус 12,4 градуса.

