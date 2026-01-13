Изключително ниски температурни стойности бяха регистрирани на територията на България през изминалото денонощие, сочат последните данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Рекордьор сред населените места е град Кнежа, където термометрите показаха смразяващите минус 16,1 градуса.

Сериозен студ бе отчетен и в редица други градове. В Чирпан и Разград бяха измерени минус 11,6 градуса, в Гоце Делчев температурата падна до минус 11,5, а в столицата София бяха регистрирани минус 10,9 градуса. Студено бе също във Велико Търново с минус 10,2 градуса, както и в Шумен и Кюстендил с минус 10,1. В Русе живакът достигна минус 10 градуса.

В Северна България много населени места осъмнаха с температури под минус 9 градуса. В Плевен бяха отчетени минус 9,6, в Свищов – минус 8,8, в Ловеч – минус 8,4, а в Оряхово – минус 8 градуса. В южната част на страната Пловдив регистрира минус 7,5, Хасково – минус 8,1, а Стара Загора – минус 8,6 градуса.

Дори по Черноморието времето бе мразовито, макар и с малко по-високи стойности. Във Варна бе измерена температура от минус 5,7, в Бургас – минус 3,9, в Ахтопол – минус 5,3, а на нос Калиакра – минус 4,7 градуса.

Най-сурови са условията в планините, където температурите са значително по-ниски. Първенец по студ е връх Мусала с измерени минус 23,2 градуса. На връх Ботев термометрите отчетоха минус 21, на връх Мургаш – минус 15,1, а на Черни връх температурата падна до минус 12,4 градуса.